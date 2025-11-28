Habilitaron más vuelos internacionales desde Mendoza: los destinos

Latam Airlines tendrá nuevas rutas desde Mendoza, según se publicó en el Boletín Oficial de la Nación.

Mendoza tendrá nuevas conexiones aéreas gracias a que Latam Airlines Perú Sucursal Argentina podrá operar de forma regular luego de la última aprobación del Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Esta resolución autoriza a la aerolínea de Perú a tener servicio de pasajeros y cargas en la ruta Lima-Mendoza y también Cusco-Mendoza. Esto es positivo para los mendocinos. La Disposición 43/2025 explica que la empresa cumple con los requisitos legales y administrativos que se encuentran previstos en el Código Aeronáutico. Además de Mendoza, el plan general incluye rutas desde Lima y Cusco hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta, Tucumán, Neuquén e Iguazú.

También la compañía podrá utilizar puntos intermedios o seguir a destinos como Brasil, Estados Unidos y el Caribe. La Dirección Nacional de Transporte Aéreo y la ANAC aprobaron el acuerdo que se publicó en el Boletín Oficial.