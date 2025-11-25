Más vuelos: autorizaron una nueva conexión aérea entre Argentina y Brasil
El Gobierno dio a conocer este martes una nueva medida para fomentar los vuelos hacia una ciudad paradisíaca de Brasil.
Este martes, el Gobierno nacional confirmó una medida que fortalece la relación turística y comercial entre Argentina y Brasil. Se trata de una decisión de tener más vuelos y hacer crecer la conexión aérea entre ambos países poniendo el foco en ciudades puntuales para el intercambio de turistas.
Mediante la Disposición 41/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía autorizó a LATAM Airlines Brasil a operar la ruta Florianópolis – Buenos Aires para servicios regulares internacionales de pasajeros y cargas, en el marco de los convenios bilaterales vigentes entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, y del Memorándum de Entendimiento por Cielos Abiertos firmado en 2024.
Qué vuelos ya operan entre Argentina y Brasil con LATAM
Esta conexión se suma a otros destinos que la aerolínea ya opera actualmente:
- Buenos Aires (AEP) - Porto Alegre.
- Córdoba - San Pablo.
”La medida se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y destinos, y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país”, informaron desde el Ejecutivo nacional este martes.
De esta manera, se continúa avanzando en la apertura del sector aéreo, con una mayor oferta de vuelos para un mercado más libre y beneficioso tanto para las empresas como para los pasajeros.