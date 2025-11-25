Más vuelos: autorizaron una nueva conexión aérea entre Argentina y Brasil

El Gobierno dio a conocer este martes una nueva medida para fomentar los vuelos hacia una ciudad paradisíaca de Brasil.

Este martes, el Gobierno nacional confirmó una medida que fortalece la relación turística y comercial entre Argentina y Brasil. Se trata de una decisión de tener más vuelos y hacer crecer la conexión aérea entre ambos países poniendo el foco en ciudades puntuales para el intercambio de turistas.

Mediante la Disposición 41/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía autorizó a LATAM Airlines Brasil a operar la ruta Florianópolis – Buenos Aires para servicios regulares internacionales de pasajeros y cargas, en el marco de los convenios bilaterales vigentes entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, y del Memorándum de Entendimiento por Cielos Abiertos firmado en 2024.

Aeroparque Jorge Newbery avion aviones vuelos (25).JPG Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. Qué vuelos ya operan entre Argentina y Brasil con LATAM Esta conexión se suma a otros destinos que la aerolínea ya opera actualmente:

Buenos Aires (AEP) - Porto Alegre.

Córdoba - San Pablo. ”La medida se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y destinos, y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país”, informaron desde el Ejecutivo nacional este martes.