Vuelos a Madrid: autorizaron a una nueva aerolínea internacional para viajar desde Buenos Aires

La política de Cielos Abiertos trae novedades: una nueva aerolínea asegura más vuelos desde Buenos Aires hacia Madrid.

Más vuelos a Madrid con una nueva aerolínea internacional.

El Gobierno nacional aprobó la entrada de la compañía española Plus Ultra Líneas Aéreas al mercado argentino, habilitándola a operar vuelos regulares y no regulares —tanto de pasajeros como de carga— entre Madrid y Buenos Aires. La medida quedó oficializada mediante la disposición 40 y fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La decisión se enmarca en la política de apertura aerocomercial impulsada por la administración actual, que busca incrementar la competencia entre compañías y reducir barreras para la operación de líneas extranjeras.

Nuevos vuelos y tarifas promocionales Plus Ultra incorporará la ruta Madrid–Ezeiza a partir del 23 de mayo de 2026, según informó la propia compañía. En su lanzamiento, ofrecerá dos frecuencias semanales, con la proyección de aumentar a cuatro vuelos por semana en julio del mismo año, siempre que la demanda lo justifique.

Aeroparque Jorge Newbery 01.jpg Más vuelos directos a Madrid desde Buenos Aires. La empresa anticipó tarifas de promoción para la fase inicial:

Clase económica : alrededor de 550 euros ida y vuelta, con valijas incluidas.

Clase ejecutiva: desde 1.550 euros aproximadamente. Estas cifras buscan posicionar a la aerolínea como una alternativa competitiva frente a Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa, que actualmente dominan ese corredor aéreo.