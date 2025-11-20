Presenta:

Sociedad

|

vuelos

Vuelos a Madrid: autorizaron a una nueva aerolínea internacional para viajar desde Buenos Aires

La política de Cielos Abiertos trae novedades: una nueva aerolínea asegura más vuelos desde Buenos Aires hacia Madrid.

MDZ Sociedad

Más vuelos a Madrid con una nueva aerolínea internacional.

Más vuelos a Madrid con una nueva aerolínea internacional.

Alf Ponce Mercado

El Gobierno nacional aprobó la entrada de la compañía española Plus Ultra Líneas Aéreas al mercado argentino, habilitándola a operar vuelos regulares y no regulares —tanto de pasajeros como de carga— entre Madrid y Buenos Aires. La medida quedó oficializada mediante la disposición 40 y fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La decisión se enmarca en la política de apertura aerocomercial impulsada por la administración actual, que busca incrementar la competencia entre compañías y reducir barreras para la operación de líneas extranjeras.

Te Podría Interesar

Nuevos vuelos y tarifas promocionales

Plus Ultra incorporará la ruta Madrid–Ezeiza a partir del 23 de mayo de 2026, según informó la propia compañía. En su lanzamiento, ofrecerá dos frecuencias semanales, con la proyección de aumentar a cuatro vuelos por semana en julio del mismo año, siempre que la demanda lo justifique.

Aeroparque Jorge Newbery 01.jpg
M&aacute;s vuelos directos a Madrid desde Buenos Aires.

Más vuelos directos a Madrid desde Buenos Aires.

La empresa anticipó tarifas de promoción para la fase inicial:

  • Clase económica: alrededor de 550 euros ida y vuelta, con valijas incluidas.

  • Clase ejecutiva: desde 1.550 euros aproximadamente.

Estas cifras buscan posicionar a la aerolínea como una alternativa competitiva frente a Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa, que actualmente dominan ese corredor aéreo.

La autorización forma parte de un marco normativo más amplio, modificado a partir del DNU 70/2023, que eliminó restricciones históricas del mercado aeronáutico y se denomina como una política de Cielos Abiertos en la Argentina. Entre los cambios más relevantes se encuentran:

  • Mayor libertad para las aerolíneas a la hora de fijar tarifas.

  • Eliminación de límites sobre la operación de compañías extranjeras dentro del país.

  • Flexibilización para que aeronaves y tripulaciones no argentinas presten servicio en territorio nacional.

Estas reformas buscan atraer nuevos jugadores al mercado, fomentar la competencia y ampliar la oferta de vuelos.

Con esta incorporación, el Gobierno continúa profundizando su estrategia de apertura del cielo argentino a nuevas empresas, apuntando a dinamizar el sector y ampliar las alternativas disponibles para los pasajeros.

Archivado en

Notas Relacionadas