Vuelos a Madrid: autorizaron a una nueva aerolínea internacional para viajar desde Buenos Aires
La política de Cielos Abiertos trae novedades: una nueva aerolínea asegura más vuelos desde Buenos Aires hacia Madrid.
El Gobierno nacional aprobó la entrada de la compañía española Plus Ultra Líneas Aéreas al mercado argentino, habilitándola a operar vuelos regulares y no regulares —tanto de pasajeros como de carga— entre Madrid y Buenos Aires. La medida quedó oficializada mediante la disposición 40 y fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La decisión se enmarca en la política de apertura aerocomercial impulsada por la administración actual, que busca incrementar la competencia entre compañías y reducir barreras para la operación de líneas extranjeras.
Nuevos vuelos y tarifas promocionales
Plus Ultra incorporará la ruta Madrid–Ezeiza a partir del 23 de mayo de 2026, según informó la propia compañía. En su lanzamiento, ofrecerá dos frecuencias semanales, con la proyección de aumentar a cuatro vuelos por semana en julio del mismo año, siempre que la demanda lo justifique.
La empresa anticipó tarifas de promoción para la fase inicial:
-
Clase económica: alrededor de 550 euros ida y vuelta, con valijas incluidas.
Clase ejecutiva: desde 1.550 euros aproximadamente.
Estas cifras buscan posicionar a la aerolínea como una alternativa competitiva frente a Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa, que actualmente dominan ese corredor aéreo.
La autorización forma parte de un marco normativo más amplio, modificado a partir del DNU 70/2023, que eliminó restricciones históricas del mercado aeronáutico y se denomina como una política de Cielos Abiertos en la Argentina. Entre los cambios más relevantes se encuentran:
-
Mayor libertad para las aerolíneas a la hora de fijar tarifas.
Eliminación de límites sobre la operación de compañías extranjeras dentro del país.
Flexibilización para que aeronaves y tripulaciones no argentinas presten servicio en territorio nacional.
Estas reformas buscan atraer nuevos jugadores al mercado, fomentar la competencia y ampliar la oferta de vuelos.
Con esta incorporación, el Gobierno continúa profundizando su estrategia de apertura del cielo argentino a nuevas empresas, apuntando a dinamizar el sector y ampliar las alternativas disponibles para los pasajeros.