El conflicto en Medio Oriente deja el peor caos aéreo desde la pandemia de Covid

Miles de pasajeros continúan atascados en los países del Golfo después de que el operativo conjunto entre Israel y EE.UU. contra Irán forzara el cierre de varios de los aeropuertos más importantes de la región.

Entre ellos se encuentran el aeropuerto de Dubai, el cual canceló el 100% de sus operaciones el domingo y empezó a restablecer vuelos lentamente el día lunes. Según Reuters, este aeropuerto registra el mayor tráfico aéreo internacional del mundo, con alrededor de 1.000 vuelos al día.

El efecto de las cancelaciones fue particularmente severo el domingo, el día inmediatamente después al ataque a Irán. Según un reporte de la Agencia AFP, las aerolíneas de la región —incluyendo Etihad, Emirates y Qatar airlines— tuvieron que recortar entre el 30 y el 41% de sus vuelos totales.

El martes, el portal digital Flightradar24, que rastrea el tráfico aéreo en el mundo, reportaba que varios vuelos habían despegado de Emiratos Árabes Unidos el martes, tomando la ruta hacia el sur, evitando el Golfo por completo.

Se trata, según la agencia Reuters, de la afectación más grave al tráfico aéreo desde el inicio de la pandemia de coronavirus en 2019.

Operaciones bajo incertidumbre

Getty Images Cientos de aviones permanecen estacionados en el aeropuerto de Dubai, la terminal con más tráfico internacional de pasajeros del mundo.

Las cancelaciones se redujeron pero continuaban altas el día martes, según el portal Flightaware, y se concentraban en los aeropuertos de Dubai, Tel Aviv, Baréin, Doha y Abu Dhabi.

Solo el día martes, el aeropuerto de Dubai tuvo que cancelar 413 vuelos que despegaban y 424 que llegaban a sus pistas.

Las autoridades israelíes, por su parte, tomaron la decisión de mantener el aeropuerto Ben Gurión, de la ciudad de Tel Aviv, en Israel, cerrado hasta el miércoles, y comenzar operaciones con apenas un vuelo de pasajeros por hora.

Dados los cierres, gran parte del tráfico se ha empezado a desviar al aeropuerto de Riad, la capital de Arabia Saudita, incrementando el tráfico de pasajeros por esta terminal.

Y de paso, los tiquetes alcanzan precios extraordinarios, según le contó un comerciante francés a la agencia de noticias Reuters: "Cuando tienes pasajes que cuestan entre 500 y 800 euros que aumentan a 5.000 o 6.000 euros, es algo que encuentro bastante desagradable".

Vuelos humanitarios

Getty Images Alemania comenzó a repatriar a sus ciudadanos que se habían quedado atrapados en el Golfo.

Dada la tensa situación de seguridad en Medio Oriente, varios países europeos han empezado a poner en marcha planes de evacuación para sacar a sus ciudadanos de la zona.

El canciller francés Jean-Noel Barrot dijo que había cerca de 400.000 ciudadanos de su país en la docena de países afectados por el conflicto, incluyendo residentes y personas con doble nacionalidad.

"Estamos preparando vuelos charter para que los más vulnerables se puedan beneficiar", dijo el ministro de exteriores francés.

Alemania, por su lado, anunció el lunes el envío de aeronaves a Arabia Saudita y Omán para evacuar a unos 30.000 ciudadanos alemanes que están varados en la región.

Tanto Reino Unido como España también anunciaron el despliegue de vuelos humanitarios con los que se buscaría evacuar a sus ciudadanos en la zona.

