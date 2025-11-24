Ya son siete las aerolíneas que cancelaron sus vuelos a Venezuela

La suspensión de vuelos hacia Venezuela , en respuesta a la alerta emitida por EE.UU. para "extremar la precaución" al sobrevolar ese país, elevó este domingo la tensión en la región al ascender a siete las aerolíneas que tomaron esa decisión en momentos en que el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue militar en el Caribe.

Latam Airlines , la aerolínea más grande de América Latina, confirmó la cancelación de los vuelos programados también para este lunes desde Bogotá a Caracas luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera el viernes pasado un aviso internacional que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe.

Otra aerolínea que tomó en cuenta la alerta de EE.UU. fue Turkish Airlines, una de las diez más grandes del mundo y que canceló sus vuelos previstos hacia Caracas entre hoy y el 28 de noviembre, según la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

El sábado Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia) fueron las primeras aerolíneas en anunciar la cancelación de sus vuelos. También, el pasado septiembre Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica) informó la suspensión temporal de sus operaciones aéreas entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

A pesar de que la decisión de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. ha causado revuelo, las aerolíneas Rutaca, Laser, Estelar y Venezolana de Aviación dieron a conocer que operan con normalidad en Venezuela.

Así lo informaron las empresas aéreas, todas venezolanas, en comunicados compartidos en sus cuentas de Instagram, en los que difundieron igualmente los números telefónicos y otros canales de comunicación habilitados para sus clientes.

Rutaca viaja a Cuba y a Trinidad y Tobago; Venezolana de Aviación opera un vuelo hacia Panamá; Laser ofrece rutas a España y Curazao, mientras que Estelar va tanto al país centroamericano como al europeo.

El sábado, la aerolínea venezolana Avior también comunicó que mantendrá sus vuelos nacionales e internacionales, mientras que la colombiana Wingo señaló que sus operaciones se realizan con normalidad.