Así funciona la nueva herramienta de Google para encontrar vuelos baratos

Google facilita una inteligencia artificial para encontrar vuelos más baratos y personalizar viajes. Así funciona.

Los vuelos más destacados y baratos con una función de Google.

Google presentó una función renovada para buscar vuelos económicos mediante inteligencia artificial, pensada para simplificar la planificación de viajes y ayudar a los usuarios a encontrar pasajes accesibles de forma rápida. La opción, llamada “Ofertas de vuelos”, comenzó a expandirse a más de 200 países —incluida Argentina— y ya funciona en más de 60 idiomas.

A diferencia del buscador tradicional, esta herramienta permite que las personas escriban lo que desean en lenguaje natural. Por ejemplo: “quiero pasar una semana en una ciudad con buena comida en invierno” o “necesito unas vacaciones de diez días en un lugar para esquiar con nieve asegurada”. La IA interpreta estas descripciones, entiende los detalles y genera opciones ajustadas a esas preferencias.

Luego combina esa información con la base de datos de vuelos que utiliza Google, lo que le permite mostrar alternativas de cientos de aerolíneas y sitios de reserva, muchas veces sugiriendo destinos que el usuario no habría considerado.

La función se encuentra en fase beta. Google busca recopilar opiniones de viajeros de distintas regiones —incluida América Latina— para mejorar la precisión de las recomendaciones y adaptarlas a distintos perfiles de usuario. La compañía explicó que el objetivo es facilitar la organización de un viaje, especialmente para quienes cuentan con un presupuesto limitado o son flexibles con las fechas.

Complemento de Google Flights Esta nueva herramienta no reemplaza a Google Flights, sino que lo potencia. Utiliza el mismo sistema de información, pero añade una capa de inteligencia artificial que permite interpretar necesidades más complejas: evitar escalas, priorizar climas agradables, encontrar destinos con actividades específicas, estimar costos aproximados y hasta sugerir fechas posibles.