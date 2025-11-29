Los datos que muestran que los argentinos cada vez viajan más en avión

Entre los sectores económico que muestran mayor recuperación se encuentra el mercado aéreo. Desde hace meses viene registrando una mejora sostenida, tanto en el segmento de cabotaje como internacional.

Después del derrumbe de las operaciones, como consecuencia de la pandemia, en 2020, la actividad aérea viene creciendo año tras años, aunque por distintos motivos.

Hasta fin de 2023, la demanda era sostenida por la gran cantidad de extranjeros que llegaban al país, beneficiados por la brecha cambiaria, mientras que los viajeros argentinos estaban incentivados por los subsidios que se otorgaban mediante las distintas etapas del plan PreViaje.

Con el inicio del gobierno de Javier Milei se puso fin a ese sistema de subsidios y también desapareció la ventaja que atraía turistas extranjeros con dos tipos de cambios con valores muy diferentes.

El actual tipo de cambio ya no es tan conveniente para quienes llegan a la Argentina, aunque se sostiene una buena afluencia de extranjeros. En tanto, el movimiento de viajeros argentinos sigue creciendo.

La mejora del poder adquisitivo de una parte de la sociedad y la mayor competencia aérea con pasajes más accesibles pueden explicar esta tendencia.

En este contexto, las estadísticas reflejan el buen momento para el sector que se encuentra en nivel récord.

Según el informe difundido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en octubre, se movilizaron por el país 4.287.876 pasajeros, de los cuales 3.002.814 lo hicieron dentro del país, mientras que 1.287.876 lo hicieron en vuelos internacionales. Este volumen total representa un crecimiento de 10% respecto a un año atrás.

Si se mide en cantidad de vuelos, el mes pasado se realizaron 33.902 servicios, un 8% más que en 2024. En el segmento de cabotaje, la cantidad de vuelos ascendió a 25.132, mientras que en el segmento internacional fueron 8.770.

En cuanto al segmento de cabotaje, en octubre se registró un crecimiento en la cantidad de pasajeros transportados de 8% respecto a un año atrás, pero mostró una baja de 5% si se compara con octubre de 2023, el nivel más alto de actividad que se registra hasta ahora para octubre.

En cambio, en el segmento internacional la suba interanual fue de 16%, respecto a 2024, y crece 25% contra octubre de 2023.

Estos datos van en línea con la información difundida por el INDEC en cuanto al movimiento de turistas de octubre por todas las vías.

Octubre cerró con un movimiento intenso de argentinos rumbo al exterior y un retroceso del turismo receptivo, un escenario que profundizó el rojo de la balanza turística. Según el informe del Indec, 1.228.900 residentes salieron del país —un 9,3% por encima del año pasado— mientras que solo ingresaron 679.200 visitantes no residentes, con una caída interanual del 10%.

El saldo negativo alcanzó así los 549.700 viajeros y un gasto neto de US$364,6 millones.

De los argentinos que cruzaron fronteras en octubre, 725.000 fueron turistas —un incremento del 10,8%— y 503.900 excursionistas, con una suba del 7,1%. Del lado opuesto, el turismo receptivo mostró señales de enfriamiento: llegaron 389.800 turistas extranjeros, un 5,9% menos, y 289.500 excursionistas, con un retroceso del 15,1%.

En materia de destinos, el 65,9% de quienes salieron eligió países limítrofes. Brasil volvió a encabezar el ranking (22,1%), seguido por Chile (19,3%). Entre los visitantes que arribaron a la Argentina, también predominó la región: el 61,9% provino de países vecinos, principalmente Brasil (23,1%) y Uruguay (15,1%).

La vía aérea continuó siendo el canal dominante para los movimientos internacionales. Más de la mitad de los argentinos viajó por avión (54,2%), y también lo hizo el 51,5% de los turistas que ingresaron al país. Aeroparque y Ezeiza concentraron el 89,4% de las llegadas aéreas del turismo receptivo, consolidándose como las puertas principales del ingreso extranjero.