Guerra de tarifas aéreas: lanzan mayores descuentos para comprar pasajes

El crecimiento del mercado aerocomercial en la Argentina se refleja en los datos que muestran que el nivel de actividad del sector se ubica e su récord histórico, según la información difundida por la ANAC . Incluso, supera al pico de 2019.

Este buen momento se explica por el crecimiento de la cantidad de pasajeros que viajan al exterior, pero también por el repunte del movimiento interno.

La puja de las compañías que operan internamente está permitiendo tarifas más accesibles y competencia por mejores promociones.

En estos días que se está desarrollando la CyberWeek , la oferta de pasajes y descuentos es importante.

Tanto es así que Aerolíneas Argentinas anunció la extensión de sus promociones por CyberWeek hasta el 9 de noviembre inclusive. La promoción vencía hoy y ofrecía descuentos de hasta 10% y cuotas.

Ahora, la compañía aérea anunció una mejora al llevar a 20% el descuento ofrecido en pasajes aéreos a todos los destinos y mantener la financiación de hasta 12 cuotas sin interés para vuelos dentro del país.

La compañía amplía así la posibilidad para que más personas puedan viajar, impulsando el turismo nacional y la conectividad entre provincias. Durante el período de CyberWeek, los pasajes podrán adquirirse en 3, 6, 9 o hasta 12 cuotas sin interés, según la entidad bancaria y la tarjeta de crédito utilizada.

Los bancos y promociones vigentes son los siguientes

Supervielle: hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

ICBC: 3, 6 y 9 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Naranja X: 6 y 9 cuotas sin interés.

BBVA: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Banco Nación: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

American Express (propietarias y bancarias): 3 y 6 cuotas sin interés.

Banco Provincia: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard (vigente hasta el 9 de noviembre).

Otros bancos adheridos: Corrientes, YOY, Comafi, Cabal, Columbia, Tuya, Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz, San Juan, Provincia de Neuquén y Macro, con planes de entre 3 y 12 cuotas sin interés según entidad y tarjeta.

Ante la decisión de la línea estatal, JetSMART también anunció que extiende hasta el 10 de noviembre al mediodía su promoción – que también vencía hoy – con descuentos de hasta 50% para vuelos domésticos. Hay vuelos desde $23.000 por tramo para rutas como Buenos Aires-Córdoba y de $26.000 entre Buenos Aires y Mendoza.

En cuanto a vuelos internacionales también hay beneficios. Se pueden conseguir pasajes entre Buenos Aires y Santiago de Chile por $175.000.

Flybondi también decidió extender hasta el 9 de noviembre su campaña CyberFly, que permite comprar un pasaje y recibir de regalo otro ticket ida y vuelta a un destino nacional. Además, ofrece hasta un 30% de descuento en todas sus rutas nacionales e internacionales, con un beneficio especial para los miembros de Club Flybondi, quienes acceden a descuentos de hasta el 50%.

El ticket de regalo incluye un equipaje despachable de hasta 12 kg y podrá canjearse hasta el 31 de diciembre de 2025, con disponibilidad para todo el calendario de vuelos.

En el marco del CyberFly, la aerolínea también lanza tarifas promocionales que estarán disponibles hasta el domingo 9 de noviembre en la web de Flybondi.

Se pueden encontrar tickets desde $19.999 para la ruta Buenos Aires-Córdoba, desde $25.999 para Buenos Aires-Mendoza, desde $27.999 para Buenos Aires-Neuquén, desde $28.999 para Buenos Aires-Santiago del Estero y Buenos Aires-Tucumán, desde $29.999 para Buenos Aires-Bariloche, Buenos Aires-Iguazú y para Buenos Aires-Salta