Temporada estival en el Parque Aconcagua: estos son los nuevos valores

Este sábado 1 de noviembre comienza la temporada estival del Parque Aconcagua , que se extenderá hasta el 30 de abril de 2026. A través de un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, se actualizaron las tarifas para actividades de visita, trekking y ascenso. Además, fijaron medidas para incrementar la protección ambiental, la seguridad de los visitantes y el bienestar animal .

Las visitas al Parque Aconcagua estarán sujetas al pago de un arancel estipulado de acuerdo con la zona a la cual se ingrese, y el pago se realizará en la Dirección de Áreas Protegidas o en la entidad, lugar o sistema que indique.

Aquellos que asistan a la Quebrada de los Horcones, que incluye recorrido hasta el Puente Colgante, deberán pagar $10.000 por persona y por día, sin autorización para acampar.

En el trekking diario, que podrá realizarse entre el 15 de noviembre y el 10 de abril, los valores son los siguientes: $15.000 para mendocinos, $25.000 para argentinos residentes, $45.000 para visitantes latinoamericanos, y $55.000 para extranjeros.

En el caso de las actividades con pernocte o ascenso, los precios son más elevados. Aquellos que asciendan por la Quebrada de Horcones, pagarán $100.000 si son mendocinos, $190.000 para argentinos residentes, USD 1.170 para los visitantes extranjeros.

Para la Quebrada de Vacas o el circuito 360º, los mendocinos abonarán $120.000, argentinos residentes $230.000, y los extranjeros USD 1.450.

Los valores para las modalidades con asistencia de prestadores van de $100.000 a USD 1.450, según el tipo de visitante. Por otro lado, sin asistencia van desde $50.000 hasta USD 2.000.

Seguridad y rescate

La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza tendrá presencia efectiva desde el inicio de la temporada hasta el cierre operativo de Plaza de Mulas y Plaza Argentina.

Las evacuaciones aéreas se ordenan por el Servicio Médico, Guardaparques o Rescate, y los costos de búsqueda, rescate y evacuación serán afrontados por los seguros de los andinistas o, cuando corresponda, por las empresas prestadoras.

Los precios de rescate y evacuación aérea dentro del Parque Aconcagua van desde USD 1.800 (trayecto Horcones–Confluencia) hasta USD 5.700 (Nido de Cóndores, Plaza Guanacos o Campos de altura).

Si las evacuaciones son hasta Uspallata o el Gran Mendoza, los costos ascienden a USD 5.250 y USD 9.750, respectivamente.

La venta de permisos, modalidades de pago y tramitaciones se realizarán en el lugar y sistema que indique la Dirección de Áreas Protegidas. Las actividades podrán suspenderse por razones meteorológicas u operativas, priorizando siempre la seguridad de las personas y la protección del ambiente.

Protección y bienestar animal

Según lo dispuesto en el decreto, hay nuevas regalas destinadas a la conservación del ambiente en la zona del Parque Aconcagua. Entre ellas se destacan medidas para la trazabilidad y evacuación de residuos y materia fecal, la relocalización progresiva de los campamentos base y la restauración de refugios históricos.

En tanto, el Programa de Bienestar Animal sigue vigente; su función principal es proteger los planteles de mulas de carga, fundamentales para las expediciones. Para financiarlo, está el "Ticket Mula", que tiene un costo de USD 6 por cada animal que entre al parque.

El decreto