Confirmaron aumentos en las tarifas de luz de noviembre y cambios en la medición del suministro: cómo impactará en los usuarios del AMBA

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad ( ENRE ) oficializó este miércoles un nuevo esquema tarifario para las distribuidoras Edenor y Edesur , responsables del suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) . La medida, publicada en el Boletín Oficial , establece un aumento que comenzará a regir desde el 1 de noviembre , en el marco de la emergencia energética y económica vigente desde diciembre de 2023.

Según lo dispuesto, el Costo Propio de Distribución (CPD) —el componente de la tarifa que remunera a las empresas por su servicio— aumentará un 3,6% en Edenor y un 3,53% en Edesur respecto a octubre. Estos ajustes forman parte de la política de actualización de precios instruida por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía .

El nuevo cuadro tarifario incluye los valores del Precio de Referencia de la Potencia (Potref) , el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estacional de Transporte (PET) , definidos por la Secretaría de Energía para el período noviembre 2025-abril 2026.

En cuanto a la segmentación de usuarios, se mantienen los tres niveles establecidos por el Gobierno: Nivel 1 (sin subsidio), Nivel 2 (menores ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios) . Los usuarios de los dos últimos grupos continuarán recibiendo bonificaciones y topes de consumo , con el objetivo de amortiguar el impacto del incremento.

Además, el ENRE dispuso que las facturas deberán identificar de forma destacada el “Subsidio Estado Nacional” y el “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista” , con el fin de transparentar el monto subsidiado y el costo real de la energía.

Entre las medidas complementarias, el organismo también aprobó tarifas diferenciadas para los Clubes de Barrio y de Pueblo —registrados en el Ministerio de Turismo y Deportes— y para las Entidades de Bien Público. Asimismo, se actualizaron los valores aplicables a los Usuarios-Generadores, es decir, aquellos que inyectan energía a la red.

Cambios en el sistema de medición

En paralelo al aumento, el ENRE autorizó a Edenor y Edesur a modificar su sistema de lectura de medidores, pasando de un esquema bimestral a uno mensual para los usuarios de la categoría Tarifa 1 - Pequeñas Demandas. Este cambio impactará directamente en millones de hogares y pequeños comercios del AMBA.

El organismo justificó la medida en la necesidad de sincronizar los períodos de consumo con los de facturación, ya que el sistema anterior —vigente desde 2016— generaba desfasajes que complicaban la gestión económica de los usuarios. “La adopción de un sistema de lectura mensual permitirá una señal más clara, transparente y oportuna del consumo”, señalaron desde las distribuidoras.

Qué explica el ENRE sobre la medida

El interventor del ENRE, Néstor Marcelo Lamboglia, destacó que esta modificación “forma parte del proceso de modernización tecnológica del sistema eléctrico” y que la migración a la lectura mensual “será inevitable a corto plazo” para acompañar la digitalización del servicio mediante medidores inteligentes.

Las empresas deberán comenzar a implementar el nuevo sistema dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la resolución, presentando al ENRE un plan detallado con cronogramas, metodología y modelos de facturación. Durante el período de transición, coexistirán ambos esquemas de lectura, y los ajustes por saldos remanentes se reflejarán en las boletas bajo el concepto “Ajuste migración mensual”.