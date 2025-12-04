Las pruebas que aportó uno de los mendocinos acusado de robar un shopping en Miami

El abogado de uno de los implicados sostuvo que su cliente no se llevó nada sin pagar. Los mendocinos llegaron este jueves al país.

En las últimas horas, el abogado de uno de los mendocinos que está acusado de robar varias tiendas de un reconocido shopping de Miami, rompió el silencio y sostuvo que su cliente no se llevó nada sin pagar. A su vez, indicó que los implicados llegaron este jueves por la mañana al país.

Las pruebas que aportó uno de los implicados El abogado de Juan Pablo Rua (45), Roberto Castillo, aportó los tickets de compra de su cliente y aseguró que no existe una organización criminal. “Como el reporte policial habla de organización criminal, porque todos llegaron juntos al shopping, hay que ver por qué han involucrado personas que no tienen nada que ver. De hecho, él (por Rua) me mandó a mí todos los comprobantes, que fueron los que yo el día de ayer envié al abogado que compareció a la audiencia del día de ayer”, manifestó el letrado en diálogo con TN.

Compras mendocinos Miami 3 @mauroszeta - X Según compartió el periodista Mauro Szeta, los tickets de compra de Rua ascienden a los 11 mil dólares. “De hecho, las compras las hizo con tarjeta de crédito. Lo que digo es que hay una exageración en hablar de una organización criminal”, expresó Castillo.

compras mendocinos Miami 2 @mauroszeta - X Y sentenció: “Yo no defiendo la conducta delictiva de las personas, lo que trato de analizar es la prueba que existe en contra de Juan particularmente. Después, hay otras personas que tienen que responder”.

compras Miami mendocinos @mauroszeta - X Por último, Castillo adelantó que la próxima semana se realizará la lectura de cargos y el 29 de enero los acusados deberán regresar a Estados Unidos para la próxima audiencia. El abogado sostuvo que la Justicia estadounidense debe implicar a quien sea responsable del robo, no a los cinco.