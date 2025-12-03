Qué se robaron los mecheros mendocinos detenidos en Miami

Los cinco argentinos detenidos acusados de robar varias tiendas del Dolphin Mall deberán pagar una fianza para quedar en libertad.

Los mendocinos detenidos: a la derecha, Diego Xiccato, Mauricio Aparo y Juan Manuel Zuloaga, juntos en lancha; a la izquierda, Juan Pablo Rua (arriba) y Sebastián Moyano (abajo).

El domingo pasado, cinco argentinos fueron detenidos acusados de robar varias tiendas de un reconocido shopping de Miami. Según trascendió, todos ellos son oriundos de Mendoza y deberán pagar una fianza de entre 500 y 5000 dólares cada uno. Además, les prohibieron acercarse al Dolphin Mall de por vida.

Qué se robaron los mecheros mendocinos Según trascendió, Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45) se habrían internado llevar mercadería valuada en más de dos mil dólares.

Dolphin mall Miami X Según informó A24, entre los productos que se intentaron robar se encuentran: varias valijas de la tienda Burlington, una camiseta Tommy Hilfiger (16.99 dólares), un paraguas Tommy Hilfiger (19.75 dólares), una chaqueta Columbia (120 dólares), otras cuatro chaquetas (valuadas en más de 100 dólares cada una), un suéter (21.99 dólares), dos camisetas (22.25 dólares cada una), un cinturón (24.75 dólares), un pantalón deportivo (42.25 dólares), dos jeans de más de 40 dólares cada uno, una billetera (27.25 dólares) y un paraguas (19.75 dólares).

Cuánto deberá pagar cada y cuándo regresarán al país En primer lugar, Xiccato, quien enfrenta cargos por crimen organizado para defraudar, múltiples robos al por menor y robo, deberá pagar 4500 dólares. Al igual que Xiccato, a Aparo Orlando la jueza le fijó una fianza total de 4500 dólares.

Mendocinos Miami detenidos Captura de video Por otro lado, Rua, quien enfrenta cargos por esquema organizado, defraude, gran robo y robo al por menor, deberá pagar fianzas que van desde los 500 a los 2500 dólares. En el caso de Moya, quien enfrenta cuatro cargos y que ya tenía una condena previa por un robo en 2024, deberá pagar 5000 dólares para salir en libertad. Por último, Zuloaga Arenas, imputado por crimen organizado para defraudar y conspiración, además de robo de petit, deberá pagar 3500 dólares.