Se conocieron las primeras imágenes de los mendocinos detenidos en Miami
Los cinco argentinos fueron detenidos el domingo pasado acusados de robar varias tiendas del Dolphin Mall. Se espera que este miércoles regresen al país.
El domingo pasado, cinco argentinos fueron detenidos acusados de robar varias tiendas en un reconocido shopping de Miami. Según trascendió, todos ellos son oriundos de Mendoza y deberán pagar una fianza de entre 500 y 5000 dólares cada uno.
Luego de pasar dos noches presos en una alcaidía del condado de Miami-Dade, los cinco acusados enfrentaron una audiencia ante la jueza Mindy Glazer, quien además de las fianzas, les prohibió acercarse al Dolphin Mall de por vida.
En el video se los ve a Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), vistiendo el típico traje naranja que usan los presos en Estados Unidos.
Finalmente, aceptaron pagar una fianza para salir en libertad. Se espera que los cinco mendocinos sean deportados este miércoles.
Cuánto deberá pagar cada uno
En primer lugar, Xiccato, quien enfrenta cargos por crimen organizado para defraudar, múltiples robos al por menor y robo, deberá pagar 4500 dólares. Al igual que Xiccato, a Aparo Orlando la jueza le fijó una fianza total de 4500 dólares.
Por otro lado, Rua, quien enfrenta cargos por esquema organizado, defraude, gran robo y robo al por menor, deberá pagar fianzas que van desde los 500 a los 2500 dólares. En el caso de Moya, quien enfrenta cuatro cargos y que ya tenía una condena previa por un robo en 2024, deberá pagar 5000 dólares para salir en libertad. Por último, Zuloaga Arenas, imputado por crimen organizado para defraudar y conspiración, además de robo de petit, deberá pagar 3500 dólares.