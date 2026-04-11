Más de 20 diputados y senadores viajarán a Estados Unidos: qué mendocinos integrarían la comitiva

En los próximos días, una delegación compuesta por 35 personas, con amplia presencia de dirigentes políticos argentinos, partirá rumbo a Boston, Estados Unidos , con el objetivo de participar en una convención internacional sobre Inteligencia Artificial . En el contingente se destaca la presencia de cinco legisladores mendocinos .

Según informó NA, en la comitiva habrá diputados de La Libertad Avanza, del PRO, la UCR, del interbloque Unidos y hasta un integrante que pertenece a la alianza opositora Unión por la Patria. Cabe destacar que el viaje se enmarca en un contexto en el que el Gobierno nacional recibe críticas por el origen del financiamiento de los viajes que realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su familia.

El evento, que se desarrollará en la Universidad de Harvard, contará con la presencia de especialistas de reconocimiento internacional, entre ellos el economista Daron Acemoglu, galardonado con el Premio Nobel. La agenda prevé exposiciones y debates en torno al impacto de la Inteligencia Artificial en la economía , la política y la sociedad, en un contexto de acelerados cambios tecnológicos.

Entre los integrantes del contingente se destacan cinco legisladores nacionales de Mendoza: los senadores radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez , quienes están alineados al gobernador Alfredo Cornejo.

En cuanto a los diputados, los mendocinos que dirían presente son los libertarios Mercedes Llano y Luis Petri , y la radical Pamela Verasay .

Quién financia el viaje

De acuerdo a lo trascendido, la organización del viaje está a cargo de la Red de Acción Política (RAP), una ONG que nuclea a más de 220 dirigentes de distintas corrientes ideológicas. En ese sentido, la entidad cubriría los costos de traslado, alojamiento y viáticos de los participantes. Sin embargo, hasta el momento no se precisado el origen de los fondos destinados a financiar la iniciativa.

Según información institucional, la Red de Acción Política fue creada en 2003 con el propósito de fomentar el diálogo entre dirigentes de distintos partidos, regiones y niveles de gestión. Entre sus objetivos se encuentran la promoción de consensos, la articulación entre actores políticos y sociales y la generación de espacios de intercambio que contribuyan a la estabilidad de las políticas públicas.

En la actualidad, la organización cuenta con la participación de gobernadores, intendentes y funcionarios nacionales, lo que refuerza su perfil transversal dentro del escenario político argentino. El viaje a Boston se enmarca en esa lógica de construcción de vínculos, ahora con el foco puesto en los desafíos que plantea el desarrollo de la Inteligencia Artificial a nivel global.

Los integrantes de la comitiva que viajaría a Estados Unidos

Entre los legisladores confirmados y potenciales integrantes de la delegación figuran los siguientes diputados:

Nicolás Mayoraz (Santa Fe)

Fernanda Ávila (Catamarca)

Nicolás Massot (Buenos Aires)

Nancy Picón Martínez (San Juan)

Yamila Ruiz (Misiones)

Carolina Basualdo (Córdoba)

Belén Avico (Córdoba)

Mariano Campero (Tucumán)

Florencia de Sensi (Buenos Aires)

Daiana Fernández Molero (Córdoba)

Ignacio García Aresca (Córdoba)

Silvana Giudici (Ciudad de Buenos Aires)

Diógenes González (Salta)

Mercedes Llano (Mendoza)

(Mendoza) Luis Petri (Mendoza)

(Mendoza) Luis Picat (Córdoba)

Santiago Santurio (Buenos Aires)

Pamela Verasay (Mendoza)

(Mendoza) Martín Yeza (Buenos Aires)

En tanto, los senadores serían:

Victoria Huala (La Pampa)

Natalia Gadano (Santa Cruz)

Mariana Juri (Mendoza)

(Mendoza) Rodolfo Suárez (Mendoza)

(Mendoza) Camau Espínola (Corrientes)

Bruno Olivera (San Juan)

Fuente: NA