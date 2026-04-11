El Congreso se paraliza por un viaje de diputados y senadores a Estados Unidos por dos eventos

Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares , el Congreso se paraliza una semana a raíz de un viaje de distintos diputados y senadores a Estados Unidos. De esta manera, se demora el tratamiento del proyecto de la Ley Hojarasca y otros proyectos que pretendían tratarse en los próximos días.

Una delegación de 35 dirigentes políticos, entre ellos 18 diputados y cuatro senadores nacionales patrocinados por la ONG Red de Acción Política (RAP), viajará la semana que viene a Boston, Estados Unidos, para participar de una convención sobre Inteligencia Artificial en la Universidad de Harvard .

En la comitiva habrá diputados de La Libertad Avanza, del PRO, la UCR, del interbloque Unidos e incluso el jujeño Guillermo Snopek que pertenece a la alianza opositora Unión por la Patria, confirmó NA.

Asistirán por la Cámara Baja, santafesino Nicolás Mayoraz , la catamarqueña Fernanda Ávila (quien saltó de UxP al bloque del gobernador Raúl Jalil ), el bonaerense Nicolás Massot (Encuentro Federal), la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, que responde al mandatario Marcelo Orrego ), la misionera Yamila Ruiz (Innovación Federal) y la cordobesa Carolina Basualdo (Provincias Unidas).

Del Senado viajarán la pampeana Victoria Huala (PRO), la santacruceña Natalia Gadano (que responde al gobernador Claudio Vidal) y la mendocina Mariana Juri (UCR).

Esta ONG también incorporó a sus filas a los senadores nacionales Rodolfo Suárez (UCR), Camau Espínola (Provincias Unidas) y Bruno Olivera (La Libertad Avanza).

Otros legisladores nacionales que integran el RAP son los diputados nacionales Belén Avico, Mariano Campero, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero, Ignacio García Aresca, Silvana Giudici, Diógenes González, Mercedes Llano, Luis Petri, Luis Picat, Santiago Santurio, Pamela Verasay y Martín Yeza.

Según afirman algunos legisladores consultados, el origen del financiamiento, que incluye pasajes de avión, alojamiento en hotel de categoría y todos los viáticos incluidos, surge de la ONG y la minera Glencore.

Esta ONG, que en la actualidad agrupa a más de 220 dirigentes políticos, se define en sus redes institucionales como una organización “apartidaria y con pluralismo ideológico”, que “desde el 2003 busca propiciar la generación de amistad cívica entre políticos de distintos partidos, regiones y niveles de responsabilidad”.

También subraya que tiene entre sus objetivos centrales “promover la articulación, establecer vínculos de confianza y generar espacios de diálogo e interacción entre políticos, lideres y referentes de diversos sectores de la sociedad civil (empresarial, academia, sindical, organizaciones sociales, etc.), e ”impulsar la generación de consensos buscando reducir la volatilidad y pendularidad de las políticas públicas".

A su vez, la Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) realizará en los próximos días un viaje con miembros de todos los espacios políticos a Washington, que incluirá a legisladores y funcionarios, donde habrá encuentros institucionales con políticos, empresarios y otros sectores, en un viaje que habitualmente se hace todos los años, con financiamiento de la entidad americana.