Uno por uno, qué diputados votaron a favor de la Ley de Glaciares y quiénes en contra

La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión con asistencia casi perfecta: 256 de los 257 miembros del cuerpo. Hubo cinco legisladores ausentes.

El proyecto obtuvo 137 votos a favor , 111 en contra y tres abstenciones , reflejando un escenario de alta tensión política. La iniciativa fue respaldada por los bloques aliados al oficialismo, mientras que la mayoría de la oposición y los diputados de izquierda votaron en contra.

La reforma introduce cambios en los criterios de protección de glaciares y zonas periglaciares , otorgando mayor poder a las provincias para determinar qué áreas deben preservarse y cuáles pueden habilitarse para actividades productivas, incluida la explotación minera.

El texto sancionado redefine los criterios de protección ambiental al establecer que serán las provincias, mediante estudios técnicos propios, las encargadas de determinar qué zonas cumplen funciones hídricas relevantes.

En ese marco, se habilita la posibilidad de avanzar con la explotación de recursos minerales en áreas que, según esas evaluaciones, no cumplan un rol estratégico en la regulación del agua.

Quiénes votaron a favor de la nueva Ley de Glaciares

El respaldo al proyecto estuvo compuesto por legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR, bloques provinciales e integrantes de espacios como Innovación Federal y Producción y Trabajo.

Entre los votos afirmativos se encuentran:

Guillermo César Aguero, Sabrina Ajmechet, Carlos Alberto Almena, Lisandro Almirón, Claudio Álvarez, Cristian Andino, Barbara Andreussi, Pablo Ansaloni, Damián Arabia, Martín Ardohain, Alberto Arrúa, Belén Avico, Fernanda Ávila, Jorge Antonio Ávila, Karina Banfi, Atilio Basualdo, Mónica Becerra, Beltrán Benedit, Bertie Benegas Lynch, Emmanuel Bianchetti, Bernardo Biella, Alejandro Bongiovanni, Gabriel Bornoroni, Adrián Brizuela, Eliana Buno, Mariano Campero, Sergio Eduardo Capozzi, Alejandro Carrancio, Giselle Castelnuovo, Jorge Chica, Abel Chiconi, Gerardo Cipolini, Facundo Correa Llano, Fernando De Andreis, María Florencia De Sensi, Romina Diez, Nicolás Emma, Alejandro Fargosi, Elia Marina Fernández, Daiana Fernández Molero, Alida Ferreyra, Sergio Figliuolo, María Gabriela Flores, Alicia Fregonese, Maira Frías, María Virginia Gallardo, Álvaro García, Carlos García, José Luis Garrido, Antonela Giampieri, Silvana Giudici, Rosario Goitia, Alfredo González, Álvaro González, Diógenes Ignacio González, María Luisa Gonzalo Estevarena, Maura Gruber, Jairo Guzmán, Diego Hartfield, Oscar Herrera, Patricia Holzman, Gerardo Huesen, Gladys Humenuk, María Cecilia Ibáñez, Carlos Gustavo Jaime Quiroga, Andrés Ariel Laumann, Lilia Lemoine, Andrés Leone, Mercedes Llano, Enrique Llunch, Johanna Sabrina Longo, Lorena Macyszyn, Álvaro Martínez, Nicolás Massot, Nicolás Mayoraz, Gladys Medina, Julieta Metral Asensio, Soledad Molinuevo, Soledad Mondaca, Fernando Monguillot, Guillermo Montenegro, Juan Pablo Montenegro, Francisco Morchio, Julio Moreno Ovalle, Gabriela Luciana Muñoz, Lisandro Nieri, Miriam Niveyro, Sebastián Nóbrega, Javier Noguera, José Núñez, Joaquín Ojeda, Pablo Outes, Sebastián Pareja, Marcos Patiño Brizuela, Santiago Pauli, Agustín Pellegrini, Federico Agustín Pelli, José Peluc, Luis Petri, María Lorena Petrovich, Luis Albino Picat, Nancy Viviana Picón Martínez, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Valentina Ravera, Adrián Ravier, Verónica Razzini, Karen Reichardt, Gastón Riesco, Cristian Ritondo, Jorge Rizzotti, Gonzalo Roca, Miguel Rodríguez, Laura Elena Rodríguez Machado, Yamila Ruiz, Javier Sánchez Wrba, Juliana Santillán Juárez Brahim, Santiago Santurio, Gisela Scaglia, Darío Schneider, Laura Soldano, Yamile Tomassoni, Alejandra Torres, Rubén Darío Torres, Aníbal Tortoriello, José Federico Tournier, César Treffinger, Hernán Urien, Daniel Vancsik, Patricia Vásquez, Yolanda Vega, Andrea Fernanda Vera, Pamela Verasay, Lorena Villaverde, Gino Visconti, Martín Yeza y Carlos Raúl Zapata.

Quiénes votaron en contra

El rechazo estuvo liderado por Unión por la Patria, acompañado por legisladores de izquierda, la Coalición Cívica y algunos bloques provinciales.

Entre los votos negativos figuran:

Hilda Aguirre, Ernesto “Pipi” Alí, Javier Andrade, Jorge Neri Araujo Hernández, Lourdes Arrieta, Martín Aveiro, Marcelo Barbur, Luis Eugenio Basterra, Carolina Basualdo, Gustavo Bordet, Alejandrina Borgatta, Myriam Bregman, Juan Fernando Brügge, Santiago Cafiero, Celia Campitelli, Julieta Marisol Campo, Lucía Cámpora, Florencia Carignano, Sergio Casas, Carlos Castagneto, Carlos Cisneros, Mariela Coletta, Ricardo Daives, María Graciela De la Rosa, Natalia De la Sota, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Fernanda Díaz, Sergio Dolce, Gabriela Estévez, Pablo Farías, Emir Félix, Jorge Fernández, Abelardo Ferrán, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Andrea Freites, Sebastián Galmarini, María Teresa García, Diego Giuliano, José Glinski, José Gómez, Juan Grabois, Carlos Gutiérrez, Ramiro Gutiérrez, Raúl Hadad, Itai Hagman, Ana María Ianni, Pablo Juliano, Máximo Kirchner, Moira Lanesan Sancho, Aldo Leiva, Jimena López, Cecilia López Pasquali, Martín Lousteau, Juan Pablo Luque, Marcelo Mango, Mario Manrique, Marianela Marclay, Varinia Lis Marín, Juan Marino, Germán Martínez, Guillermo Michel, Fernanda Miño, Juan Carlos Molina, Matías Molle, Roxana Monzón, Cecilia Moreau, Hugo Moyano, Jorge Mukdise, Estela Neder, Kelly Olmos, Blanca Osuna, Marcela Pagano, Sergio Palazzo, Claudia Palladino, María Graciela Parola, Esteban Paulón, Gabriela Pedrali, Paula Penacca, Miguel Ángel Pichetto, Horacio Pietragalla Corti, Néstor Pitrola, Lorena Pokoik, Luciana Potenza, Agustina Propato, Ariel Rauschenberger, Santiago Roberto, Agustín Rossi, Marina Salzmann, Nancy Sand, Juan Schiaretti, Sabrina Selva, Adriana Serquis, Vanesa Siley, Guillermo Snopek, Julia Strada, Jorge Taiana, Rodolfo Tailhade, Caren Tepp, Paulo Agustín Tita, Pablo Todero, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Trotta, Eduardo Valdés, M. Elena Velázquez, Luana Volnovich, Hugo Yasky, Natalia Zaracho, María Inés Zigarán y Christian Zulli.

Abstenciones

Hubo tres abstenciones: Eduardo Falcone, Karina Maureira y Oscar Zago.