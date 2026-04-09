Quiénes son los gobernadores que fueron clave para la aprobación de la nueva Ley de Glaciares

La reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por Javier Milei, destaca el papel crucial de cinco gobernadores. El Gobierno salió a agradecerles en un comunicado.

Javier Milei junto a Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza que apoyó la reforma a la Ley de Glaciares.

Los 5 gobernadores clave El presidente Milei destacó el apoyo de cinco gobernadores: Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta; y Alfredo Cornejo, de Mendoza. Estos líderes provinciales fueron considerados clave para la aprobación de la reforma, ya que representan regiones con intereses mineros significativos.

En el comunicado publicado tras la aprobación de la nueva ley, el mandatario manifestó: "Este esfuerzo coordinado permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido. A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos".

texto Impacto en las provincias mineras La reforma responde a un reclamo histórico de las provincias mineras, que buscan mayor autonomía en la explotación de sus recursos. Las provincias de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, como Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan, ven en esta modificación una oportunidad para potenciar su desarrollo económico.