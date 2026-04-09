El Gobierno confirmó una medida esperada por los estatales contratados

A través de un decreto, se renovó el vínculo laboral con los empleados contratados, interinos y con locaciones de servicio.

El Gobierno de Mendoza oficializó la continuidad automática para un numeroso grupo de trabajadores estatales. A través de un decreto renovó hasta mitad de año el vínculo laboral con los empleados contratados, interinos y con locaciones de servicio.

Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el decreto Nº 548 que dispuso la continuidad automática desde el 1 de abril al 30 de junio de 2026 de los trabajadores de la Administración Pública que no se encuentran en planta permanente o con un cargo.

La medida era esperada por miles de trabajadores públicos que tienen un vínculo laboral que vencía el 31 de marzo.

Quiénes están alcanzados por la continuidad El decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y por sus ministros precisó a los empleados públicos alcanzados por la continuidad automática que serán aquellos en las siguientes condiciones:

Agentes que se encuentren en situación de adscripción

Agentes designados interinos

Agentes contratados en Planta Temporaria

Agentes que se encuentren percibiendo cualquier tipo de Adicional y/o Suplementos de cualquier naturaleza

Contratada bajo los sistemas de Locación de Obras o Servicios y Honorarios determinados en Horas Módulo Deportivo Al mismo tiempo, se dispuso la continuidad desde el 1 de abril al 30 de junio de la prestación de servicios de aquellas personas que se encuentren contratadas bajo los sistemas de Locación de Obras o Servicios correspondientes a la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.).