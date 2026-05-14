Endurecen el control del presentismo a estatales: así será el nuevo sistema

El Gobierno de Mendoza endureció el control del presentismo para los empleados estatales. Modificó el decreto que dispone que todas las dependencias del Poder Ejecutivo deben tener un sistema de control biométrico para registrar el ingreso y salida del personal y que los trabajadores públicos están obligados a marcar. Ahora dispuso que los ministros podrán establecer adecuaciones de horarios especiales.

Mediante el decreto Nº 766, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo dispuso una modificación en la norma que reglamentó el control del presentismo de los estatales a través de un sistema biométrico.

La iniciativa plantea que para la correcta implementación del control de ausentismo, resulta imprescindible contar con sistemas de presentismo que brinden a la Administración datos fehacientes y completos, permitiendo realizar auditorías de manera eficaz para garantizar la correcta gestión del capital humano.

El Gobierno publicó en octubre de 2024 un decreto aprobando un convenio entre la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial para implementar el control de ausentismo y juntas médicas para todos los agentes estatales.

Esa norma estableció la obligatoriedad de implementar el sistema de control biométrico de datos en todas las dependencias del Poder Ejecutivo Provincial, a fin de registrar adecuadamente el ingreso y egreso del personal al solo efecto de acreditar su asistencia al lugar de trabajo, sin que ello revista prueba suficiente del cumplimiento de las tareas normales y habituales.

Ahora el Gobierno ratifica esa obligatoriedad de marcar ingreso y salida para los estatales y fija que solamente los ministros de las distintas áreas podrán adecuar modificaciones en los horarios.

Control biométrico para estatales

La normativa provincial establece que todas las dependencias del Poder Ejecutivo deberán implementar un sistema de control biométrico de datos a fin de que se registre adecuadamente el ingreso y egreso del personal al solo efecto de acreditar su asistencia al lugar de trabajo, no revistiendo ello prueba suficiente del cumplimiento de sus tareas normales y habituales.

Asimismo, fija que los agentes están obligados a registrar entrada y salida en la forma que determina este decreto.

Por su parte, los ministros tienen la facultad de disponer horarios especiales para los agentes cuando la naturaleza del servicio así lo requiera, sin que esto afecte la eficiencia y calidad de la prestación.

Por este motivo, el Gobierno provincial avanzó en centralizar la autorización de los horarios especiales de los agentes

De esta manera, estableció que cualquier adecuación necesaria por la naturaleza del servicio requerirá el visto bueno expreso del ministro de la jurisdicción correspondiente.