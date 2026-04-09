Con palos a la oposición y dedicatoria especial a 5 gobernadores: así celebró el Gobierno la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados sancionó la reforma de la Ley de Glaciares luego de una sesión marcada por la tensión política y una fuerte movilización tanto dentro como fuera del Congreso. Tras más de once horas de debate, el oficialismo consiguió imponerse y avanzar con una iniciativa clave para su agenda.

Con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, el proyecto fue aprobado en general y en particular en una sola votación, tras la moción impulsada por el diputado libertario Nicolás Mayoraz. La iniciativa redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciares, y habilita mayores márgenes para la explotación de recursos naturales.

Desde el Gobierno defendieron la iniciativa al sostener que aporta mayor precisión normativa y garantiza seguridad jurídica, al tiempo que otorga a las provincias mayor capacidad para administrar sus recursos. Sin embargo, críticos advierten que los cambios podrían flexibilizar la protección ambiental en zonas sensibles.

Es por eso que desde la Oficina del Presidente expresaron que "esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley".

Sobre lo que se logró esta madrugada en Diputados, la cuenta oficial expresó: "La redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger. Eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (artículo 124)".

"Estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan). La reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista", agregó el comunicado.

Con un palo a la oposición, desde la cuenta oficial, se expresó: "Al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso, el proyecto reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera".

texto

Y siguió: "Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo".

Párrafo aparte, el Gobierno destacó el apoyo de los gobernadores aliados y sus alfiles dentro de las cámaras de Diputados y Senadores: "El Presidente Javier G. Milei agradece a los diputados y senadores que acompañaron esta reforma, y expresa un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), así como a la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal Murphy, al Secretario Coordinador de Minería y Energía, Daniel González y al Secretario de Minería, Luis Lucero, y sus respectivos equipos, quienes, en conjunto, trabajaron durante un año en la elaboración y redacción de esta reforma. Este esfuerzo coordinado permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido".

"A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos", culmina el comunicado sobre la aprobación de la reforma, que para el Gobierno representa una nueva victoria legislativa con la que logra reforzar su agenda en el Congreso en un contexto político atravesado por tensiones y cuestionamientos.