"Maravilloso jefe de Gabinete": Javier Milei defendió a Adorni a pesar de las pruebas en su contra

Javier Milei volvió a respaldar el programa económico de su gobierno y aseguró que la gestión acumula “una gran cantidad de logros”, al tiempo que rechazó las lecturas críticas que hablan de un escenario de estanflación en la Argentina . Asimismo, el Presidente defendió nuevamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Las definiciones fueron realizadas en una entrevista con la TV Pública con los economistas Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira , donde el mandatario abordó el presente económico, las perspectivas a corto plazo y también respondió a cuestionamientos políticos recientes.

Durante el diálogo, el jefe de Estado cuestionó los diagnósticos que describen la situación actual como un proceso de estanflación —es decir, una combinación de recesión con alta inflación—.

En cambio, sostuvo que su administración viene mostrando resultados positivos y que los indicadores comenzarán a mejorar en los próximos meses.

El Presidente reconoció que el inicio de 2026 fue complejo en materia inflacionaria, pero aseguró que se trata de una etapa transitoria.

“El primer trimestre fue difícil”, admitió, aunque planteó que el escenario cambiará en el corto plazo.

Según explicó, a partir de abril se espera una recuperación de la actividad económica, acompañada por mejoras en el empleo y en los salarios reales.

“La actividad a partir de abril va a mejorar. Hacia adelante vemos más actividad económica, más empleo, mejores salarios reales y menos inflación”, afirmó.

En esa línea, también anticipó una desaceleración pronunciada en la suba de precios.

“Inexorablemente la tasa de inflación minorista va a colapsar”, sostuvo.

El respaldo a Adorni en medio de cuestionamientos

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en los últimos días fue objeto de críticas vinculadas a su patrimonio.

El mandatario defendió a su colaborador y lo elogió públicamente.

“Es el maravilloso jefe de gabinete que tengo”, expresó.

Dolarización: “La gente no quiere dolarizar”

Consultado sobre la posibilidad de avanzar hacia un esquema de dolarización, Milei planteó que no se trata de una medida frenada por el Gobierno, sino por la propia sociedad.

Según indicó, su administración habilitó el uso de moneda extranjera, pero no hubo un cambio en las preferencias de los ciudadanos.

“La gente no quiere dolarizar”, afirmó, al explicar que la mayoría continúa optando por operar en pesos.

Denuncia de injerencia extranjera

En el plano político, el Presidente también hizo referencia a versiones sobre una supuesta campaña de desinformación de origen ruso.

Milei sostuvo que su gobierno no tolerará intentos de interferencia externa en la política local.

“No vamos a ceder a fuerzas extranjeras metiéndose en un país tratando de desestabilizar a un gobierno”, advirtió.