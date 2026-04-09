Escándalo en Diputados: Natalia Zaracho lanzó una catarata de insultos contra el Gobierno

La diputada nacional de Unión por la Patria Natalia Zaracho embistió contra el oficialismo en un discurso explosivo, plagado de insultos .

Al hacer una cuestión de privilegio contra la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello , por el cierre del programa “Volver al Trabajo”, la legisladora de la oposición descargó munición gruesa contra quienes defienden esa decisión.

“Yo la verdad no todavía no entiendo cómo pueden ser tan pero tan basura. Yo no sé en qué colegio estudian y salen tan hijos de puta ”, despotricó.

“Perdón que se ofendan y se asombren por las formas, pero no se asombran cuando cagan a palos a los jubilados . cuando le sacan la medicación, cuando la gente no tiene que mierda comer en los barrios populares”, siguió.

La diputada cercana a Juan Grabois describió el contexto en que el Desarrollo Social decidió discontinuar el programa Volver al Trabajo, eliminando 900 fuentes de empleo.

“No vengo acá fingir y a querer parecerme a algo que no soy. Esto es lo que soy. Yo vengo a representar a un sector y me da mucha bronca que se caguen de risa de la gente que la pasa mal. (Son) 900 puestos de trabajo en este contexto donde sigue subiendo la inflación, donde las familias cada vez se endeudan más, donde todas las semanas le sale un departamento nuevo a Adorni”, enumeró Natalia Zaracho.

Y continuó: “En ese contexto eligen meterla la mano en el bolsillos a los más pobres. ¿Y no quieren que me enoje? Se creen que haciéndose los malos por las redes sociales y venir a reírse acá les va a garantizar algo. Esto tiene un costo, no se confundan”, advirtió.

“Escucho que me piden respeto. Respeto deberían tenerle ustedes a las cocineras que le dan de comer a la gente que ustedes cagan de hambre, o las que están en los centros barriales que atienden lo problemas de consumo, teniendo una diputada narco acá sentada como si nada”, dijo en alusión a la libertaria Lorena Villaverde.

Natalia Zaracho aclaró que sus “compañeros trabajan más que cualquiera” de los representes del oficialismo, y les advirtió que “no van a romper la organzación”.

“Esos compañeros van a seguir trabajando. Los que tienen que trabajar son ustedes que son una manga de vagos, de chorros, de transas, de coimeros, de hijos de re mil puta que se cagan en la gente”, remató con furia la diputada opositora.