Ley de Glaciares: en la previa de la sesión, denunciaron al secretario de Minería

La denuncia contra el funcionario es por impulsar una nueva Ley de Glaciares, después de haber trabajado para empresas que se benficiarían

A menos de 24 horas de la sesión por la Ley de Glaciares, denunciaron penalmente a Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La denunciada encabezada por Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, sostiene que el actual funcionario fue abogado del estudio Marval, O'Farrell & Mairal y asesor de grandes empresas mineras como Glencore, Rio Tinto, AngloGold Ashanti, Vale y Newmont, entre otras. También integró directorios de firmas vinculadas al sector.

Se trata de un grupo de compañías mineras que impulsan la nueva Ley de Glaciares que el Congreso se encamina a sancionar el miércoles en una nueva sesión especial y que el propio Lucero vino a defender al debate en las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

"Piedra libre, que canten sus conflictos de interés. Con la lista de invitados decidida hoy por las Comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales para dictaminar la reforma de la Ley de Glaciares quedó claro que acá no hay buena fe. Convirtieron el plenario en una representación sectorial minera, queriéndonos hacer creer que acá solo se discuten los recursos de las provincias cordilleranas", indicó Maximiliano Ferraro (Capital Federal) en el debate en comisiones para cuestionar el listado de invitados.

La denuncia presentada este mismo martes destaca que "Lucero fue excusado oficialmente mediante Resolución 630/2025 del Ministerio de Economía por su relación con firmas vinculadas a proyectos mineros como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera (MARA), sin embargo intervino activamente en la construcción de la modificación de Ley de Glaciares que favorece directamente a los proyectos y negocios de estas empresas mineras".