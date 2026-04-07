Ley de Glaciares: Diputados se encamina a firmar el dictamen en un debate sin fuertes presencias

Desde las 14, las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discute el proyecto de Ley de Glaciares que tiene media sanción del Senado. Para el final de la jornada, el oficialismo apunta a emitir el dictamen y mañana aprobaría la nueva normativa en una sesión especial.

Tal como anticipó MDZ , este debate no cuenta con la presencia de figuras con relevancia política en la discusión. Solo hablarán dos gobernadores, Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca) , que lo harán por teleconferencia. El Gobierno nacional blindó a sus principales funcionarios y no mandó a ningún ministro. Solo habrá segundas líneas.

De manera presencial hablarán el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; la ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado; el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez; la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre ; el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom; el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Thiem; y el subsecretario de Política Minera de la Nación, Federico José Caeiro.

El oficialismo sí cuenta con los votos para sancionar la nueva norma de glaciares que habilita el desarrollo minero en zonas periglaciares, hoy protegidas por ser reservorio de agua para 7 millones de personas que habitan en el suelo argentino. La Libertad Avanza contará con la veintena de votos del interbloque Fuerza del Cambio, que aglutina al PRO, a la UCR y a los diputados del bloque Por Santa Cruz, que responden al gobernador Claudio Vidal.

Además, cuenta con el apoyo de los nueve de Innovación Federal, que conducen los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). También están garantizados los votos de los tres que responden al gobernador Osvaldo Jaldo (Tucumán), agrupados en el bloque Independencia, y los otros tres que responden a Jalil, del bloque Elijo Catamarca.

También habrá diputados de distintos bloques que acompañen este proyecto. Será una incógnita qué harán los diputados por San Juan que están dentro de Unión por la Patria. En el Senado, los kirchneristas de esa provincia, María Celeste Giménez y Sergio Uñac, votaron a favor, a contramano del resto de la bancada. En el bloque de diputados que preside Germán Martínez hay dos sanjuaninos que también podrían votar a favor: Cristian Andino y Jorge Chica.

La oposición, por su parte, espera que esto se frente en los tribunales y que no se implemente. Las empresas mineras, principales impulsoras de esto, temen que esto finalmente ocurra.