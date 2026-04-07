Ley de Glaciares: La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría y tiene todo listo para la nueva normativa

La Libertad Avanza consiguió 37 firmas favorables al dictamen de la Ley de Glaciares que se tratará el miércoles en una sesión.

La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría, con 37 firmas en el plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. Así, el Gobierno se encamina a sancionar una nueva ley en la sesión del miércoles.

Las 37 firmas se componen con 27 de La Libertad Avanza, cuatro del PRO, dos de la UCR, dos de Innovación Federal, Fernanda Ávila (Catamarca), de Elijo Catamarca y Gustavo Jaime (San Juan), de Producción y Trabajo.

Con el apoyo de estos bloques, el Gobierno tiene garantizado el quórum para la sesión de mañana, que comenzará a las 15, y también los votos para la aprobación en general de la nueva Ley de Glaciares, que impulsan las provincias de la Mesa del Litio y las empresas mineras, las principales beneficiarias de esta normativa.

Por su parte, la oposición presentó distintos dictamenes de rechazo, uno de Unión por la Patria, uno de Provincias Unidas y otro la Coalición Cívica. Sin embargo, tanto en Unión por la Patria como en Provincias Unidas podrían haber votos a favor de la nueva Ley de Glaciares, aunque la mayoría de estos bloques se expresará en rechazo.

El dictamen que firmó el oficialismo es el mismo que recibió media sanción del Senado a fines de febrero. Así, el Gobierno sancionaría la nueva Ley de Glaciares que habilita las exploraciones de proyectos mineros en zonas periglaciares. Con la normativa sancionada en 2010, estos espacios eran protegidos por la Nación.