El emotivo homenaje de un diputado excombatiente en Malvinas y el reclamo a Javier Milei: "Todo esto duele"

El debate por la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados se pausó por un momento para rendirle homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas . Allí tomó la palabra el peronista Aldo Leiva (Chaco), que recordó su paso por las islas durante el conflicto bélico y se llevó la ovación de todo el recinto.

"Estuve en Malvinas desde fines de abril hasta la rendición ", señaló el diputado por Chaco. "Tengo una doble sensación que comparto con la mayoría de los soldados: por un lado, el orgullo de haber defendido a la patria ; por otro, el sentimiento de haber sido usado por una dictadura genocida que, en su ocaso, no encontró mejor recurso que perpetuarse en el poder valiéndose de un tema tan sensible", sostuvo.

Con un tono sutil, lejos de la verborragia que lo caracteriza en cada sesión, Leiva lanzó una crítica a la visión de Javier Milei sobre la guerra de Malvinas . "Quiero decirles algo a quienes estuvimos en Malvinas, con todo el respeto que merece la investidura presidencial: duele profundamente, Señor Presidente, que quien conduce nuestra Nación se exprese con admiración hacia la criminal de guerra Margaret Thatcher".

"Nos duelen también las expresiones del actual ministro de Defensa, Carlos Presti, que afirmó que el hundimiento del General Belgrano fue un acto de guerra legítimo", señaló, y aclaró que "ese barco fue hundido fuera de la zona de exclusión, y Thatcher debería haber sido juzgada como criminal de guerra".

"Duele, además, cuando se habla de condiciones iguales entre ambos ejércitos", sumó en su emotivo discurso. Esto lo llevó a recordar: "En diciembre de 1981 terminé la secundaria, en febrero me incorporé y en abril ya estaba con un fusil en el campo de batalla, adonde me enviaron a matar o morir. Eso no es igualdad".

"Nos enfrentamos a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, respaldado además por su aliado histórico, el gobierno de los Estados Unidos. En mi sección teníamos un solo visor nocturno; los ingleses tenían uno por soldado. Las diferencias en edad y formación eran abismales", polemizó Leiva contra la visión de un sector del Gobierno.

El cruce entre Aldo Leiva y Juliana Santillán

En un momento de su discurso, la diputada libertaria Juliana Santillán (Buenos Aires) le pidió una interrupción para intentar frenar el sutil ataque que Leiva atinaba a lanzar contra Milei. Esta diputada también está marcada por la guerra de Malvinas, ya que su padre fue uno de los altos mandos del Ejército durante 1982.

"La teoría del hombre cruel, cuando se aplica a Javier Milei, es falsa. Reivindicar ciertas posiciones no equivale a reivindicar la guerra. El presidente honró a mi padre en vida, hasta el día de su fallecimiento", replicó Santillán.

Leiva volvió a tomar la palabra y le contestó: "Estaría bien que alguien le haga saber al presidente que todo esto nos duele". Pero también aprovechó para recordar la diferencia entre su paso por Malvinas y el del padre de la diputada Santillán: "La gran mayoría de los altos mandos brilló por su ausencia".