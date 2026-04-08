Al mes de su liberación, Milei recibió a Nahuel Gallo, no le habló de Giuliani y le dio el mismo regalo que "Chiqui" Tapia

El presidente Javier Milei recibió este miércoles por la tarde al gendarme argentino Nahuel Gallo , quien hace un mes volvió al país, tras ser liberado por el régimen chavista luego de 448 días.

El encuentro, desarrollado en el despacho presidencial en Casa Rosada, contó también con la presencia del canciller Pablo Quirno ; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva ; la senadora Patricia Bullrich ; y el director nacional de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni.

El mandatario abrazó al efectivo en el momento de su saludo. Posteriormente, se dieron obsequios. El mandatario le regaló una camiseta de la Selección Argentina. Se trata del mismo presente que le dio la AFA cuando lo rescató de Venezuela, tras sus tratativas con el gobierno de Delcy Rodríguez.

Por su parte, el oficial le regaló un poncho catamarqueño y alfajores regionales, siendo uno de los dulces predilectos del líder libertario, quien se retiró de Balcarce 50 al término de esa reunión reservada.

Gallo insiste con que el Estado siga al frente de las gestiones diplomáticas para el rescate de German Giuliani , el último argentino que sigue como preso político en Caracas y cuya situación sigue siendo un misterio. El Gobierno no informó ningún avance, se mantiene en silencio y Milei no le comentó ninguna novedad al gendarme.

Minutos antes de esta reunión, Milei fue entrevistado por dos economistas libertarios en un reportaje que se emitirá a las 23 por la TV Pública. Se trata de un nuevo programa que encabezan Ramiro Castiñeira y Antonio Aracre, el exempresario que fue asesor y llegó a hacer las veces de vocero en el gobierno de Alberto Fernández.

Según pudo saber MDZ, el mandatario no habló del escándalo judicial que atraviesa el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por presuntas inconsistencias patrimoniales. " Se habló de economía y que su programa no se moverá un ápice", señaló a este medio un colaborador que estuvo merodeando lo que decía el jefe de Estado.