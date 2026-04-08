Javier Milei dio una entrevista en la TV Pública, no habló del caso Adorni y dijo: "El programa económico no se mueve un ápice"

El presidente fue entrevistado por dos economistas libertarios en Casa Rosada, en una nota que se emitirá esta noche. El mandatario no se refirió al escándalo que atraviesa su jefe de gabinete y se enfocó en su plan económico.

Javier Milei fue entrevistado este miércoles por dos economistas libertarios en un reportaje que se emitirá a las 23 por la TV Pública. Se trata de un nuevo programa que encabezan Ramiro Castiñeira y Antonio Aracre, el exempresario que fue asesor y llegó a hacer las veces de vocero en el gobierno de Alberto Fernández.

Según pudo saber MDZ, el mandatario no habló del escándalo judicial que atraviesa el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por presuntas inconsistencias patrimoniales. " Se habló de economía y que su programa no se moverá un ápice", señaló a este medio un colaborador que estuvo merodeando mientras se hacía la entrevista en el despacho presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tonyaracre/status/2041967868833653178&partner=&hide_thread=false Recién salimos con @rcas1 de grabar la nota con el presidente @JMilei para #Economistas , esta noche a las 23 en @TV_Publica



Definiciones contundentes:



No se negocia el superávit fiscal

Se mantiene a rajatabla la ortodoxia monetaria

La política de seguridad no se toca… pic.twitter.com/CcmELl0lk7 — Antonio Aracre (@tonyaracre) April 8, 2026 De qué habló Javier Milei en la entrevista en la TV Pública Por su parte, Aracre posteó en X y dio algunos adelantos. "No se negocia el superávit fiscal. Se mantiene a rajatabla la ortodoxia monetaria. La política de seguridad no se toca En definitiva, no se cede a las presiones que pretendan poner en riesgo los pilares del modelo económico", resumió el exreferente agropecuario.

"Riesgo País baja 10% y todavía no abrieron los mercados. Hermoso día para entrevistar al presidente Javier Milei hoy a las 23 en #Economistas por la TV Pública", decía en la previa de su arribo a Balcarce 50.

Javier Milei recibió a Nahuel Gallo Al término de la entrevista, Milei recibió al gendarme argentino Nahuel Gallo, a más de un mes de su liberación tras permanecer 448 días detenido ilegalmente por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.