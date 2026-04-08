El Gobierno impulsa cambios en la propiedad privada y Federico Sturzenegger defiende el proyecto

Federico Sturzenegger expuso en el Senado su defensa del proyecto impulsado por el Gobierno que busca reforzar la protección de la propiedad privada y modificar un conjunto amplio de normativas vigentes. La iniciativa, enviada por Javier Milei semanas atrás, abarca cambios en el régimen de expropiaciones, la regularización de barrios populares, la compra de tierras por extranjeros y la legislación vinculada al manejo del fuego, entre otros puntos.

El funcionario fue el principal expositor en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General , donde comenzó el análisis de un texto compuesto por seis capítulos y más de cincuenta artículos.

En el inicio de su presentación, Sturzenegger planteó que uno de los principales déficits estructurales del país es la falta de certezas jurídicas en torno a la propiedad.

“ El único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad . Por ejemplo, tenemos tantos recursos mineros, pero nadie vino a explotarlos porque no hay certezas sobre los derechos de propiedad”, aseguró.

Según explicó, el proyecto apunta a alinear la legislación local con estándares internacionales ya presentes en tratados bilaterales de inversión firmados por el país.

Cambios en expropiaciones y compensaciones

Uno de los capítulos centrales de la iniciativa introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones. Sturzenegger sostuvo que las medidas deberán estar debidamente justificadas y no podrán aplicarse de manera arbitraria. Además, remarcó que las compensaciones deberán reflejar el valor de mercado e incluir conceptos como el lucro cesante.

El proyecto también plantea que no se podrá transferir la titularidad de un bien sin que exista un pago previo, y busca clarificar los procedimientos judiciales en caso de disputas sobre la valuación.

Desalojos más rápidos y digitalización de procesos

Otro de los puntos destacados del proyecto es la reforma de los procesos de desalojo, con el objetivo de acelerar los tiempos judiciales. El ministro confirmó que se impulsará el uso de juicios sumarísimos, con incorporación de notificaciones electrónicas y nuevas condiciones vinculadas al incumplimiento de pagos.

Desde la oposición surgieron cuestionamientos a este esquema, especialmente por el posible impacto sobre inquilinos en situación de vulnerabilidad.

Críticas a la ley de barrios populares

Durante su exposición, Sturzenegger también cuestionó el funcionamiento del régimen de regularización de barrios populares sancionado durante el gobierno de Mauricio Macri. “El balance es que en diez años se resolvió apenas el 0,08% de los casos. A ese ritmo, llevaría miles de años completar el proceso”, sostuvo.

El funcionario consideró que la normativa trasladó responsabilidades a niveles de gobierno que no contaban con las herramientas necesarias para ejecutarlas, lo que —según su análisis— terminó bloqueando soluciones efectivas.

Dardos contra la ley de fuego

El ministro también apuntó contra la legislación sobre manejo del fuego impulsada durante la gestión de Alberto Fernández. Cuestionó las restricciones que establece para el uso de tierras afectadas por incendios y puso en duda su lógica.

“Si ocurre una catástrofe en un campo, no se puede hacer nada durante años. ¿Alguien pensó que eso tenía sentido?”, planteó, al calificar la norma como un “dislate”.

Debate político y críticas en el Senado

Tras la exposición, senadores de la oposición —principalmente del kirchnerismo— interpelaron al funcionario con cuestionamientos que excedieron el contenido técnico del proyecto.

Entre quienes tomaron la palabra estuvieron José Mayans, Martín Soria, Fernando Rejal y Fernando Salino, quienes apuntaron tanto a su paso por el gobierno de Cambiemos como a su actual rol en el área de Desregulación.

Uno de los planteos más recurrentes giró en torno al impacto social de las reformas, en particular respecto de los desalojos y la situación de quienes no pueden afrontar el pago de alquileres.

Un proyecto con impacto económico y político

La iniciativa forma parte del paquete de reformas que el Gobierno busca impulsar en el Congreso para modificar el marco regulatorio de la economía.

Mientras el oficialismo sostiene que el fortalecimiento de los derechos de propiedad es clave para atraer inversiones, la oposición advierte sobre posibles efectos sociales y cuestiona el alcance de los cambios propuestos.

El debate recién comienza y se anticipa como uno de los focos centrales de la agenda legislativa en las próximas semanas.