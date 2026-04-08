Manu Jove y Javier Milei protagonizaron un tenso cruce en las redes sociales: "Corrupto"

El presidente cuestionó las declaraciones del periodista y esto hizo que se cruzaran fuertemente en la red social X.

Javier Milei y Manu Jove protagonizaron un polémico y tenso cruce en redes sociales. Todo comenzó luego de que el presidente se hizo eco de las declaraciones que realizó el periodista en un programa.

"Dime que sos un estúpido sin decir que sos un estúpido. Aquí tenemos un cavernícola defensor del robo de los empresaurios ladrones", comenzó escribiendo Javier Milei en su cuenta de X (antes Twitter). Pero esto no quedó allí, ya que siguió arremetiendo contra Manu Jove.

"Según esta basura humana, está bien pagar el acero tres veces más caro, los neumáticos cuatro veces y la ropa 10 veces. Si no es un estúpido, es un corrupto", sentenció el presidente, generando una fuerte polémica con sus dichos.

El picante cruce entre Manu Jove y Javier Milei Captura de pantalla 2026-04-08 185652 El posteo de Javier Milei contra Manu Jove. Foto: X / @JMilei. Manu Jove juntó el guante y no dudó en contestarle al mandatario: "¿Corrupto o estúpido no fue lo que le dijo Diana Mondino, su excanciller, por su participación en el caso Libra? Lo mío en todo caso habilita algunas puteadas en Twitter, que son de hecho mi principal motivación para hacer todo lo que hago".