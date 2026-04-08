Mario Pergolini se indignó con Javier Milei y le gritó en pleno vivo: "Sos..."
El conductor de El Trece sorprendió a todos en el estudio de Otro Día Perdido luego de compartir una noticia sobre el presidente.
Mario Pergolini es la atracción principal de las noches de El Trece y en la emisión del día martes habló sobre Javier Milei. Es que el presidente se encuentra muy activo, sobre todo en la red social X (antes Twitter), y esto molestó al conductor.
El ex CQC repasó noticias en el inicio de Otro Día Perdido y al leer una referida al mandatario se indignó fuertemente: "Javier Milei difundió casi mil mensajes contra el periodismo en sus redes sociales". En ese instante, Agustín Aristarán fue contundente: "Está bien que en Pascuas es romper los huevos, pero pará un poco".
Luego de esto, Mario Pergolini siguió con un tono serio y aconsejó a Javier Milei: "Es fundamental que Milei encuentre un community manager o alguien con inteligencia artificial porque hizo mil tuits... Ocupó mil minutos".
Mario Pergolini se indignó con Javier Milei
"¡Mil minutos dividido por sesenta te da la cantidad de horas! Eso da que tuvo 17 horas tuiteando; el día tiene 24 horas. ¡Sos presidente de la Nación!", expresó sin filtro y claramente indignado por la situación.
"17 horas dura un viaje de Buenos Aires a Bariloche", comentó Mario Pergolini. Este momento se volvió viral rápidamente en las diferentes redes sociales, aunque por el momento no hubo respuesta de Javier Milei.