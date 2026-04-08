El conductor de El Trece sorprendió a todos en el estudio de Otro Día Perdido luego de compartir una noticia sobre el presidente.

Mario Pergolini es la atracción principal de las noches de El Trece y en la emisión del día martes habló sobre Javier Milei. Es que el presidente se encuentra muy activo, sobre todo en la red social X (antes Twitter), y esto molestó al conductor.

El ex CQC repasó noticias en el inicio de Otro Día Perdido y al leer una referida al mandatario se indignó fuertemente: "Javier Milei difundió casi mil mensajes contra el periodismo en sus redes sociales". En ese instante, Agustín Aristarán fue contundente: "Está bien que en Pascuas es romper los huevos, pero pará un poco".

Luego de esto, Mario Pergolini siguió con un tono serio y aconsejó a Javier Milei: "Es fundamental que Milei encuentre un community manager o alguien con inteligencia artificial porque hizo mil tuits... Ocupó mil minutos".

Mario Pergolini se indignó con Javier Milei Mario Pergolini se indignó con Javier Milei y le gritó en pleno vivo: "Sos..." "¡Mil minutos dividido por sesenta te da la cantidad de horas! Eso da que tuvo 17 horas tuiteando; el día tiene 24 horas. ¡Sos presidente de la Nación!", expresó sin filtro y claramente indignado por la situación.