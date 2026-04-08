Presenta:

Mdz Show

|

Mario Pergolini

Mario Pergolini se indignó con Javier Milei y le gritó en pleno vivo: "Sos..."

El conductor de El Trece sorprendió a todos en el estudio de Otro Día Perdido luego de compartir una noticia sobre el presidente.

MDZ Show

Mario se mostró enojado con Milei.&nbsp;

Mario se mostró enojado con Milei. 

Foto: captura de video / El Trece.

Mario Pergolini es la atracción principal de las noches de El Trece y en la emisión del día martes habló sobre Javier Milei. Es que el presidente se encuentra muy activo, sobre todo en la red social X (antes Twitter), y esto molestó al conductor.

El ex CQC repasó noticias en el inicio de Otro Día Perdido y al leer una referida al mandatario se indignó fuertemente: "Javier Milei difundió casi mil mensajes contra el periodismo en sus redes sociales". En ese instante, Agustín Aristarán fue contundente: "Está bien que en Pascuas es romper los huevos, pero pará un poco".

Luego de esto, Mario Pergolini siguió con un tono serio y aconsejó a Javier Milei: "Es fundamental que Milei encuentre un community manager o alguien con inteligencia artificial porque hizo mil tuits... Ocupó mil minutos".

Mario Pergolini se indignó con Javier Milei

Mario Pergolini se indignó con Javier Milei y le gritó en pleno vivo: "Sos..."

"¡Mil minutos dividido por sesenta te da la cantidad de horas! Eso da que tuvo 17 horas tuiteando; el día tiene 24 horas. ¡Sos presidente de la Nación!", expresó sin filtro y claramente indignado por la situación.

mario pergolini
Mario Pergolini fue dur&iacute;simo con Javier Milei.&nbsp;

Mario Pergolini fue durísimo con Javier Milei.

"17 horas dura un viaje de Buenos Aires a Bariloche", comentó Mario Pergolini. Este momento se volvió viral rápidamente en las diferentes redes sociales, aunque por el momento no hubo respuesta de Javier Milei.

Archivado en

Notas Relacionadas