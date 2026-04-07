"No hay chances": se filtró el motivo del rotundo desplante de Nicolás Occhiato a Mario Pergolini

Según contó Alejandro Castelo, Occhiato rechazó la invitación para estar como invitado a Otro día perdido, el programa que conduce Pergolini por Eltrece.

La tajante respuesta de Nicolás Occhiato a la invitación de Mario Pergolini.

En el marco del estreno de la segunda temporada Otro Día Perdido, se conoció que Nicolás Occhiato no asistirá como invitado al ciclo. La novedad llamó la atención, ya que ambos habían compartido previamente un especial en LUZU TV.

La información se dio a conocer en Ya fue todo, donde Alejandro Castelo explicó lo ocurrido y compartió la postura del propio Occhiato frente a la propuesta. "Dijo: 'En este momento no hay chances, no voy a ir al programa de Mario'", señaló el periodista.

Nicolas Occhiato.jpeg El conductor no irá a Otro día perdido por un importante proyecto. En ese contexto, también recordó el episodio en el que Nico mostró los números de Luzu frente a Mario Pergolini, y mencionó que recientemente el conductor estuvo junto a Yanina Latorre.

Además, Castelo reveló cuál fue la respuesta oficial que dio Occhiato ante la invitación: "Nico les respondió: 'Empiezo a grabar la serie de Disney de la historia de Luzu, no voy a tener tiempo'". A su vez, el comunicador dejó planteada una incógnita: "No sé si él no tiene ganas de ir o si realmente ya arrancó las grabaciones".

Mario Pergolini promo Otro día perdido El periodista se encuentra conduciendo la segunda temporada de Otro día perdido por Eltrece. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Por último, Alejandro Castelo subrayó un detalle que le resultó llamativo en torno al vínculo entre ambos: "La agenda de él está atareada, pero lo que me sorprendió es que Mario es admirado por Nico como pionero, pero la respuesta de Nico fue un no".