Mario Pergolini comienza la semana con una carismática invitada: de quién se trata

El conductor de El Trece se encuentra pasando un momento muy positivo tras el estreno de la segunda temporada y en esta nota te contamos quién será la invitada del lunes.

Mario Pergolini cumplió una semana al aire con Otro Día Perdido en esta segunda temporada que ha tenido programas emotivos como lo fue la entrevista con los veteranos de Malvinas. Este lunes promete una gran noche y te contamos quién es la figura invitada.

Teniendo en cuenta los indicadores logrados entre el lunes y el viernes, Pergolini consiguió una media de 5.4 puntos de rating, marca que representa una mejora de 3 décimas respecto a la primera semana de su programa en 2025.

El día viernes tuvo como invitado a Miguel Ángel Rodríguez para cerrar la semana y la comenzará con Laurita Fernández. La carismática artista y conductora se sentará en el living de Otro Día Perdido y hablará de todo con el conductor.