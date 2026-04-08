Javier Milei recibe este miércoles al gendarme Nahuel Gallo en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibirá este miércoles en la Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo , a poco más de un mes de su liberación tras haber permanecido 448 días detenido en Venezuela bajo control del régimen de Nicolás Maduro . El encuentro está previsto para las 16.30.

La reunión marcará el primer contacto directo entre el jefe de Estado y el efectivo desde su regreso al país, luego de haber recuperado la libertad el 1 de marzo.

Tras su llegada a la Argentina, Gallo fue recibido en el Aeropuerto de Ezeiza por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , y el canciller, Pablo Quirno , quienes encabezaron los primeros contactos oficiales en representación del Gobierno.

Ambos funcionarios también lo acompañaron el 3 de marzo durante la conferencia de prensa que brindó en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, donde relató detalles de su detención en el penal de El Rodeo I, en Caracas.

Hacia fines de marzo, el gendarme regresó a Catamarca, su provincia de origen, donde fue recibido por el gobernador Raúl Jalil. En ese marco, y durante el reencuentro con sus familiares, Gallo pidió “no olvidar” a los presos políticos que continúan detenidos en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani.

El agente enfatizó que “hay 24 extranjeros que esperan ser liberados” y recalcó: “Hasta que no liberen a los 24 extranjeros, yo no soy libre".

En paralelo a estos contactos institucionales, también participó de una reunión convocada por la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, junto a legisladores oficialistas y aliados. La exfuncionaria, además, lo invitó a él y a su esposa, María Alexandra Gómez, a asistir a una obra teatral protagonizada por su marido, Guillermo Yanco, en la calle Corrientes.

El gobierno mantiene silencio en torno a la situación de Giuliani. Afirma que lleva adelante distintas tratativas diplomáticas para su liberación, pero evitó precisar cuáles son esas gestiones.