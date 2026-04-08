Crisis del PAMI: Economía prometió "avanzar" con fondos, pero estira la definición en pleno freno de las prestaciones

Luego de los reclamos del Ministerio de Salud, el ministro de Economía, Luis Caputo , concedió este miércoles una reunión para atender la crítica situación que atraviesa el PAMI , que afronta en los últimos meses deudas millonarias con las prestaciones, lo cual genera que muchos servicios no se le brinden a los afiliados.

No lo encabezó "Toto". Se trató de un encuentro de equipos técnicos realizada en el Palacio de Hacienda, donde se evitó dar precisiones formales.

Fuentes de Economía señalaron a MDZ que se trató "de una reunión muy productiva", en la cual "se pusieron de acuerdo para avanzar en los próximos días en la resolución de los temas que tenían en agenda".

En otras palabras, el viernes habrá otra reunión para definir cuál será el monto de los fondos que Economía le brindará a Salud para recomponer parcialmente las arcas del organismo.

Una vez que se llegue a un punto de entendimiento por los recursos que el mismo Caputo discontinuó al PAMI, el lunes habrá un cónclave entre Salud, el PAMI y las cámaras de salud que elevaron su malestar por las deudas que tiene la obra social.

Esas entidades privadas se reunieron más temprano con autoridades del PAMI, quienes les pidieron "paciencia" por unos días más. Las cámaras registran entre 3 a 4 meses de deudas de parte de la obra social estatal, lo cual obliga a la creación de copagos, magros reintegros o discontinuar la prestación para los afiliados. Se estima una deuda de 500 mil millones de pesos.

Las autoridades del organismo le piden a los jubilados que no paguen esos importes porque "no corresponde", pero son exigencias de parte de sanatorios y otras entidades.

El asesor Santiago Caputo se reunió el lunes con el ministro de Salud, Mario Lugones, quien es uno de sus principales funcionarios afines dentro de su estructura en Casa Rosada. Tras ese encuentro, se conoció que el PAMI designó a María Florencia Zicavo como nueva síndico general, en un contexto atravesado por auditorías internas y denuncias por presuntas irregularidades en distintas áreas.

En el comienzo de esta semana se puso en duda la continuidad de Lugones en algunos medios periodísticos a partir de la crisis del PAMI y por no poder destrabar los fondos de Economía. Sin embargo, la cuenta de X de la “Oficina de Respuesta Oficial” afirmó: “El Ministro de Salud, Mario Lugones, no se va". "El Dr. Lugones encontró el Ministerio de Salud y el PAMI destruidos por el kirchnerismo, con un sistema de salud quebrado y en emergencia sanitaria desde hace más de 20 años: desmanejo, corrupción, estructuras duplicadas, intermediaciones y un desastre heredado que le sacaba plata a la gente sin generar valor”, se añadió en un extenso posteo.