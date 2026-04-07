Tras los reclamos de Mario Lugones, Luis Caputo habilitó una reunión para atender la crisis del PAMI

El ministro de Economía, Luis Caputo , autorizó una reunión para este miércoles, en la sede de su cartera, con el objetivo de tratar la situación del PAMI , envuelta en un contexto de una deuda millonaria que se agravó en los últimos meses.

Fuentes del Ministerio de salud informaron a MDZ que el encuentro de este miércoles será crucial para "resolver si habrá financiamiento" del Palacio de Hacienda, en un momento apremiante para el organismo ya que crecen los reclamos de los prestadores por falta de pago por lo que los servicios corren peligro en todo el país.

"Nos convocaron en Economía. Veremos qué respuestas nos dan porque el atraso es importante", consignó a MDZ una fuente inobjetable de la cartera que conduce el ministro Mario Lugones , quien lleva adelante hace meses el reclamo, pero sin éxito.

En tanto, este miércoles por la mañana los funcionarios de Salud se reunirán previamente con los responsables de las principales cámaras del sistema de salud, que registran entre 3 a 4 meses de deudas de parte de la obra social estatal, lo cual obliga a la creación de copagos, magros reintegros o discontinuar la prestación para los afiliados. Se estima una deuda de 500 mil millones de pesos .

Las autoridades del organismo le piden a los jubilados que no paguen esos importes porque "no corresponde", pero son exigencias de parte de sanatorios y otras entidades.

Adorni reunido este martes con Lugones en Casa Rosada Adorni reunido este martes con Lugones en Casa Rosada

La nueva síndico del PAMI

El asesor Santiago Caputo se reunió el lunes con Lugones, quien es uno de sus principales funcionarios afines dentro de su estructura en Casa Rosada. Tras ese encuentro, se conoció que el PAMI designó a María Florencia Zicavo como nueva síndico general, en un contexto atravesado por auditorías internas y denuncias por presuntas irregularidades en distintas áreas.

Desde esta nueva función, Zicavo tendrá un rol central en el control de los procesos internos y en la fiscalización del uso de recursos en un organismo que administra fondos públicos destinados a millones de afiliados en todo el país.

"Mario Lugones no se va"

En el comienzo de esta semana se puso en duda la continuidad de Lugones en algunos medios periodísticos a partir de la crisis del PAMI. Sin embargo, la cuenta de X de la “Oficina de Respuesta Oficial” afirmó: “El Ministro de Salud, Mario Lugones, no se va". "El Dr. Lugones encontró el Ministerio de Salud y el PAMI destruidos por el kirchnerismo, con un sistema de salud quebrado y en emergencia sanitaria desde hace más de 20 años: desmanejo, corrupción, estructuras duplicadas, intermediaciones y un desastre heredado que le sacaba plata a la gente sin generar valor”, se añadió en un extenso posteo.

Pese a la desmentida, este medio se encontró con el ministro y le preguntó en varias oportunidades si pensaba renunciar, a lo cual Lugones no desmintió tal posibilidad. Recurrió a respuestas evasivas. Lo propio sobre la situación del PAMI. Acto seguido, se retiró sin hacer declaraciones en Balcarce 50.

Por su parte, este martes regresó y se reunió con el jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien recibió a toda la cúpula del Ministerio. "Se analizaron los resultados del período de gestión 2024/2025 y se delinearon los objetivos para la segunda etapa 2026/2027. La misma tendrá foco en la eficiencia del sistema de salud, la transparencia y gestión de la información, la articulación federal con las provincias, y la modernización y transformación digital del sistema", se precisó en un posteo oficial.

"Además, se avanzó en el análisis de los proyectos legislativos necesarios para actualizar y modernizar la normativa vigente, entre ellos la recientemente anunciada nueva Ley de Salud Mental", se concluyó.