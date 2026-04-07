Internaciones involuntarias y hospitales especializados: qué dice el proyecto del Gobierno sobre salud mental

Fue la única comunicación formal del Ejecutivo. Sin embargo, MDZ accedió al proyecto mediante fuentes oficiales del Ministerio de Salud , que trabajó sobre la temática.

El proyecto elaborado por la cartera sanitaria propone “actualizar la Ley de Salud Mental (2010) para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ”. “ Busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia . Se plantea clarificar conceptos y criterios, adaptándolos a las necesidades actuales y a la realidad asistencial de cada jurisdicción”, consignaron.

Para identificar los principales obstáculos en la implementación, se relevaron aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo, lo que permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria.

“Uno de los principales problemas es la falta de aplicación homogénea en el país”, alertaron. Solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente; de las 23 provincias, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación . “Esto genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos. La reforma busca garantizar atención en todo el territorio ”, plantearon desde Salud.

La ley vigente utiliza el término ambiguo “padecimiento mental”, demasiado amplio para la práctica clínica, lo que puede generar dudas diagnósticas y demoras en la intervención. El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión.

Mario Lugones trabajó en el armado del proyecto Mario Lugones trabajó en el armado del proyecto NA

A su vez, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, incorporando contexto y antecedentes, y permitiendo intervenciones más oportunas y preventivas.

Qué dice el proyecto de nueva Ley de Salud Mental sobre las internaciones

La internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero necesario para proteger la salud y la vida.

En urgencias , el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria , que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial .

, el médico psiquiatra podrá indicar , que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Se propone además . En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la Justicia.

Qué pasará con los hospitales psiquiátricos según el proyecto de Ley de Salud Mental

La ley vigente impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado a hospitales generales, pero el proyecto señala que este modelo no siempre es viable por limitaciones de infraestructura, personal y condiciones de seguridad. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada. “Episodios graves en hospitales generales (Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen) reflejan estas limitaciones en casos complejos”, agregaron.

En lugar de cerrar instituciones, se propone fortalecer una red de atención en salud mental según niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas.

“Se plantea fortalecer los sistemas de información, en particular el RESAM y el REFES, herramientas clave para conocer la capacidad instalada, disponibilidad de camas y cantidad de pacientes, y mejorar la planificación del sistema, añadieron en el ministerio que conduce Mario Lugones, quien hoy se reúne con Adorni.

El proyecto propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR, con el objetivo de fortalecer la supervisión.