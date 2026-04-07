El Gobierno confirmó que enviará al Congreso una nueva Ley de Salud Mental

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , anunció este martes que desde el Poder Ejecutivo enviarán al Congreso una nueva ley de Salud Mental . El anuncio se da en medio del escándalo que atraviesa el funcionario en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

"En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin", fue la comunicación oficial del Gobierno a través de la cuenta del cuestionado funcionario.

El proyecto apunta a modificar el esquema vigente para facilitar las internaciones involuntarias, incorporando una mayor intervención judicial en esos casos y definiendo criterios más amplios para actuar ante situaciones consideradas de riesgo.

La iniciativa también contempla habilitar la creación o continuidad de instituciones especializadas, como neuropsiquiátricos, y revisar aspectos vinculados al egreso, la rehabilitación y los organismos de control de la ley.

Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa actual presenta limitaciones para intervenir en casos graves y que existen reclamos de familias y profesionales para contar con más herramientas.

Otro cambio relevante aparece en la redacción sobre los lugares de internación: en lugar de limitarse a hospitales generales, el proyecto habla de “instituciones adecuadas”, lo que amplía el abanico de dispositivos posibles. También se modifica el criterio de externación, ya que dejaría de depender exclusivamente del “riesgo cierto e inminente” para pasar a considerar el cese de las condiciones que motivaron la internación, lo que podría extender los tiempos de permanencia.

A su vez, se impulsa un rediseño del órgano de control, con una composición más técnica y especializada —con presencia de profesionales de la salud y del derecho—, y ajustes en el rol de los defensores, que podrían impulsar medidas terapéuticas.