Polémica por los créditos: el Banco Nación aseguró que no hubo trato preferencial a funcionarios

En medio de la controversia por el acceso a créditos hipotecarios por parte de funcionarios vinculados al oficialismo, autoridades del Banco Nación salieron a fijar posición y a rechazar cualquier irregularidad en el otorgamiento de los préstamos.

Uno de los que tomó la palabra fue el gerente zonal y responsable de Banca Personas, Mario Zagaglia, quien aseguró que el esquema de créditos de la entidad se rige por criterios uniformes y abiertos a todos los clientes.

Zagaglia negó de manera categórica que existan beneficios para funcionarios o personas cercanas a La Libertad Avanza en el acceso a financiamiento.

Según explicó, cada solicitud atraviesa un circuito de evaluación estandarizado, basado en parámetros técnicos y en la capacidad de pago del solicitante. En ese sentido, remarcó que las condiciones exigidas son las mismas para cualquier usuario, sin excepciones.

El directivo fundamentó su postura en las características de la línea +Hogares, uno de los principales instrumentos de financiamiento hipotecario del banco.

Este programa contempla tasas preferenciales para quienes cobran sus haberes en la entidad, con niveles que pueden ubicarse en torno al 4,5%, además de plazos extensos que alcanzan hasta 30 años.

En cuanto a los montos, el esquema permite financiar cifras cercanas a los $390 millones, con una cobertura de hasta el 75% del valor del inmueble.

A la par, el banco ofrece alternativas crediticias para otros segmentos, como monotributistas y trabajadores independientes, con líneas que llegan hasta los $50 millones bajo condiciones de mercado.

Wasserman también respaldó los préstamos otorgados

El presidente del Banco de la Nación Argentina, Darío Wasserman, se sumó a la defensa institucional y rechazó las acusaciones de favoritismo.

El titular de la entidad sostuvo que todos los créditos cuestionados pasaron por los mecanismos habituales de análisis, incluyendo evaluación crediticia y scoring.

Además, explicó que el banco administra cuentas sueldo de empleados públicos, lo que amplía el universo de potenciales solicitantes dentro del sector estatal.

Los casos que desataron la polémica

La discusión se instaló luego de que trascendieran adjudicaciones de créditos hipotecarios a funcionarios y asesores vinculados al Gobierno.

Entre los nombres que quedaron bajo la lupa aparecen Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y Federico Furiase, entre otros.

A partir de estos casos, sectores de la oposición avanzaron con pedidos de informes en el Congreso y promovieron denuncias judiciales para esclarecer si existieron ventajas indebidas.

Presión política y pedidos de explicaciones

El tema escaló rápidamente al plano político. Legisladores opositores reclaman detalles sobre las condiciones en que se otorgaron los créditos y buscan determinar si hubo algún tipo de trato diferencial.

Mientras tanto, desde el banco intentan bajar la tensión y aseguraron que el sistema funciona bajo reglas uniformes y no contempla privilegios.