El Gobierno actualiza el Registro MiPyME y amplía beneficios a empresas

La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del ministerio de Economía de la Nación Argentina, actualizó los parámetros del Registro MiPyME con el objetivo de adecuar la clasificación empresarial a la dinámica económica actual.

La medida impacta sobre un universo de aproximadamente 1,88 millones de empresas que cuentan con certificado vigente y redefine los topes de facturación y activos utilizados para segmentar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Según se informó, la actualización busca reflejar con mayor exactitud el tamaño real de las firmas, considerando tanto la evolución de las variables macroeconómicas como las particularidades de cada sector productivo.

En ese marco, se modificaron los límites de ingresos y activos, con especial atención a actividades como la financiera, inmobiliaria y de seguros, donde el tope de activos fue fijado en $3.438 millones.

El rediseño apunta a reducir distorsiones en la categorización y a evitar que empresas queden excluidas por desactualización de los criterios.

Qué es el Registro MiPyME y a quién alcanza

El Registro MiPyME fue creado por la Ley 27.264 y funciona como una herramienta clave para ordenar el universo de empresas en Argentina.

Incluye sociedades, cooperativas, trabajadores autónomos y monotributistas que desarrollan actividades comerciales, productivas o de servicios.

La inscripción es voluntaria, pero otorga un certificado que acredita la condición de MiPyME, requisito central para acceder a distintos beneficios fiscales y financieros.

Beneficios fiscales y acceso al crédito

Entre los principales incentivos vinculados al certificado se destacan:

Compensación del impuesto a los débitos y créditos bancarios

Diferimiento del IVA a 90 días

Reducción o exención de derechos de exportación

Acceso al Legajo Único Financiero y Económico (LUFE)

Posibilidad de obtener avales mediante Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)

Estos instrumentos buscan aliviar la carga impositiva y facilitar el financiamiento para el sector.

Más empresas alcanzadas y menos barreras

Uno de los objetivos centrales de la medida es ampliar el universo de empresas que pueden acceder al régimen.

Al actualizar los parámetros, el Gobierno busca eliminar restricciones normativas que, en la práctica, dejaban afuera a firmas que por tamaño deberían ser consideradas MiPyME.

Además, se dispuso una excepción para personas físicas que integran cooperativas pero no desarrollan actividades productivas o comerciales, eliminando la obligación de obtener el certificado para que la cooperativa pueda encuadrar dentro del régimen.

Cómo está compuesto el universo MiPyME

El registro muestra una fuerte presencia de sociedades, que representan el 88% del total.

En paralelo, también hay una participación significativa de personas humanas, con predominio de trabajadores autónomos (57%) y monotributistas (20%).

Esta diversidad refleja el peso estructural del segmento en la economía argentina, tanto en empleo como en actividad productiva.

Un intento de aggiornar el régimen a la economía real

Con esta actualización, el Gobierno busca adaptar el sistema de categorización a un contexto de alta nominalidad y cambios en la estructura de costos e ingresos de las empresas.

El objetivo es que la clasificación sea más representativa y que un mayor número de firmas pueda acceder a herramientas fiscales y financieras clave para sostener su actividad.