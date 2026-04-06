Anses: hasta cuándo extendieron el plazo para los retiros voluntarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) resolvió extender el plazo para que sus trabajadores puedan adherirse al plan de retiros voluntarios , en el marco de una política de reorganización interna del organismo. La medida fue oficializada mediante la Resolución 81/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Según se informó, la nueva fecha límite para inscribirse en el denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) será el 24 de abril de 2026 a las 23:59 , reemplazando el vencimiento original previsto para el 5 de abril.

La decisión responde a “razones operativas” y al alto nivel de adhesión registrado en la etapa inicial del programa, lo que llevó a las autoridades a otorgar más tiempo para completar los trámites administrativos y permitir que los interesados evalúen las condiciones del régimen.

El plan establece un esquema de desvinculación laboral por mutuo acuerdo entre el trabajador y el organismo, en línea con lo previsto en la legislación vigente. Como incentivo, contempla el pago de una gratificación extraordinaria equivalente al 90% del salario por cada año de antigüedad , con un tope de hasta 24 sueldos.

Entre las condiciones principales, se destaca que quienes adhieran al programa no podrán reincorporarse al sector público nacional durante un período de cinco años. Además, deberán declarar la inexistencia de reclamos laborales pendientes y, en caso de ocupar cargos sindicales, renunciar a ellos para acceder al beneficio.

Desde el organismo señalaron que la extensión del plazo también permitirá mejorar la implementación del programa, a través de la actualización de sistemas, la comunicación con los empleados y la coordinación entre áreas técnicas.

El plan de retiros voluntarios forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno orientada a modernizar la gestión estatal y optimizar los recursos humanos dentro de la administración pública.

Si bien la prórroga amplía las posibilidades de adhesión, desde distintos sectores advierten que la aceptación final de cada solicitud queda sujeta a la evaluación del organismo, por lo que inscribirse no garantiza automáticamente la desvinculación.