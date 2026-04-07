En medio de la crisis del PAMI, Manuel Adorni recibe al ministro de Salud

Tras ser “empoderado” ayer por Javier Milei en la última reunión de gabinete , Manuel Adorni continúa este martes con reuniones con ministros con la intención de “recuperar la gestión”, mientras intenta salir del escándalo por las denuncias sobre su patrimonio.

El jefe de ministros se reunirá hoy con su par de Salud, Mario Lugones , quien también debió ser ratificado en las últimas horas, tras algunas publicaciones que ponían en duda su continuidad al frente de la cartera. La crítica situación financiera del PAMI es uno de los temas principales en los cuestionamientos para el doctor.

Al respecto, la cuenta de X “Oficina de Respuesta Oficial” afirmó: “El Ministro de Salud, Mario Lugones, no se va. El Dr. Lugones encontró el Ministerio de Salud y el PAMI destruidos por el kirchnerismo, con un sistema de salud quebrado y en emergencia sanitaria desde hace más de 20 años: desmanejo, corrupción, estructuras duplicadas, intermediaciones y un desastre heredado que le sacaba plata a la gente sin generar valor”.

Acto seguido, enumeró presuntos logros de Lugones en Salud y agregó esa cuenta oficial: “Las operetas mediáticas no cambian la realidad. Se está ordenando la tierra arrasada heredada, eliminando curros y avanzando en reformas estructurales para cambiar para siempre el paradigma de salud en la Argentina”.

FALSO. El Ministro de Salud, Mario Lugones, no se va. El Dr. Lugones encontró el Ministerio de Salud y el PAMI destruidos por el kirchnerismo, con un sistema de salud quebrado y en emergencia sanitaria desde hace más de 20 años: desmanejo, corrupción, estructuras duplicadas,… https://t.co/2q9uGsbOlU

“Todo responde al mismo objetivo: hacer eficiente el sistema para que cada peso llegue realmente a la atención de los argentinos. Se terminaron las distorsiones e intermediaciones que beneficiaban a unos pocos. Los recursos están; ahora se administran con criterio sanitario, evidencia científica y resultados reales”, concluyeron.

Lugones se trata de uno de los funcionarios que responde directamente al asesor Santiago Caputo, quien busca recuperar el terreno perdido en las últimas semanas a manos de Karina Milei. En el último tiempo, el consultor fue elogiado por el presidente, en una demostración que seguirá teniendo injerencia en la toma de decisiones y conservará su poder, por ahora, en la SIDE y ARCA.

Nuevo síndico en PAMI

El PAMI designó este martes María Florencia Zicavo como nueva síndico general, en un contexto atravesado por auditorías internas y denuncias por presuntas irregularidades en distintas áreas del organismo.

La decisión se oficializó mediante el Decreto 220/2026 publicado en el Boletín Oficial y responde a una estrategia para fortalecer la supervisión dentro del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. El nombramiento cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y del Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones.

Desde esta nueva función, Zicavo tendrá un rol central en el control de los procesos internos y en la fiscalización del uso de recursos en un organismo que administra fondos públicos destinados a millones de afiliados en todo el país.