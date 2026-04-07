El fantasma de Espert recorre el Gobierno: por qué el caso Adorni lidera la conversación digital

El ecosistema digital se caracteriza por la fugacidad. Allí, los temas suelen agotarse en cuestión de horas para dar lugar al siguiente tema que agite las redes. No obstante, el caso de Manuel Adorni se convirtió en una anomalía por su persistencia. El tema domina la conversación digital al calor de nuevas pruebas que complican al jefe de Gabinete.

Según un estudio de la consultora Ad Hoc, encargada de medir la conversación digital en Argentina, el tema acumuló 2,7 millones de menciones en las últimas tres semanas y se mantiene como el principal eje de conversación política en redes.

Durante el último fin de semana largo, incluso, logró eclipsar otros dos temas que generaron ruido en la conversación en redes sociales, como son la supuesta campaña de desinformación rusa (306 mil menciones) y la polémica por los créditos del Banco Nación (237 mil). Ninguno consiguió desplazarlo del centro de la agenda digital.

Un dato interesenta que muestran los gráficos es que el Adornigate concentra la conversación digital pero también la sostiene. Con más de 500 mil menciones en pocos días, el caso supera con claridad a los otros temas en discusión. Pero lo relevante no es solo la magnitud, sino la persistencia.

En palabras de Javier Correa, director de Ad Hoc, en diálogo con MDZ : “Hace 3 semanas que el caso Adorni se mantiene como el principal tema de conversación en el ecosistema digital. Esto constituye una anomalía absoluta en un territorio en el que la constante es la intensidad, no la persistencia”.

La lógica de la conversación: lo simple domina

Correa aporta una clave para entender la dinámica, y es “la obviedad". En esta línea, el director de Ad Hoc asegura que "lo simple del caso lo hace trascender a las comunidades más politizadas. La indignación crece en los casos obvios o burdos y se diluye en los más complejos”.

Así, el episodio logró romper el cerco habitual de la discusión política, que suele quedar encapsulada en nichos ideológicos. Además, el caso retroalimenta su propia supervivencia: nuevas derivaciones (propiedades, conferencias, explicaciones parciales) reactivan la conversación sin clausurarla.

Con este marco, el gobierno debería tomar nota de un dato. El director de Ad Hoc le adelantó a este medio un gráfico que será parte de un informe a publicarse este martes en el que compara la evolución de la conversación digital por el escándalo de Adorni con otros escándalos que sacudieron a la administración libertaria: Andis y Espert.

Comparativa con caso Espert y Andis Ad Hoc

Como puede observarse en el gráfico, la polémica que atraviesa al jefe de Gabinete tuvo picos de conversación pero añade una característica mencionada por Correa que es la persistencia y la continuidad en el tiempo.

"El término deslomarse configura el pico de conversación más alto en toda la serie Adorni. La indignación crece en los casos obvios o burdos y se diluye en los casos más complejos. Además, sobre el mismo caso se renueva la información sistemáticamente como la polémica por el departamento en Caballito, otras propiedades, la conferencia de prensa y la aparición de dos señoras que conforman un paisaje informativo sin, en un ningún caso, cerrar la polémica con datos certeros y confiables", sostiene Javier Correa.

Ahora bien, si miramos el gráfico con detenimiento, Ad Hoc habla de "clausura" respecto a los temas. El gobierno "no sabe cerrar las crisis". Si vemos la dinámica de la conversación digital, el caso Andis quedó sin clausurarse, mientras que el caso del excandidato a diputado nacional José Luis Espert se cerró en cuatro pasos: dos notas en medios y un mensaje (en X), para dar lugar a un cuarto movimiento que fue su renuncia a la candidatura.

Respecto a Adorni, hasta el momento se ejecutaron tres pasos: dos notas televisivas y un mensaje (una conferencia). La pregunta que se impone es si el actual jefe de Gabinete seguirá el sendero de Espert o logrará que las Fuerzas del Cielo lo mantengan en el cargo. ¿Cómo cerrarán esta crisis Javier y Karina Milei?

Javier Milei y Karina Milei Javier Milei cae en imagen positiva. EFE

Redes polarizadas, agendas cruzadas

El informe también expone una fragmentación clara en la conversación digital. Mientras la comunidad libertaria concentra su actividad en torno a la narrativa de una campaña de desinformación rusa, los sectores opositores dominan la discusión sobre los créditos del Banco Nación a funcionarios.

Sin embargo, el caso Adorni atraviesa ambas burbujas y ahí radica su singularidad ya que no pertenece del todo a ninguna agenda, pero condiciona a todas.