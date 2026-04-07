Declara un testigo clave en la causa Adorni: quién es y por qué podría complicar al jefe de Gabinete

La Justicia busca reconstruir la operación inmobiliaria del departamento de Caballito con movimientos poco claros y pone el foco en el origen de los fondos.

El exfutbolista Hugo Morales fue citado a declarar este martes 7 de abril, desde las 10, como testigo por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de una investigación sobre una operación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires. La declaración se realizará de manera virtual, vía Zoom, desde la provincia de Corrientes.

La convocatoria está vinculada a la compraventa de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, donde reside el vocero presidencial Manuel Adorni junto a su familia. Morales fue el primer propietario del inmueble, que adquirió en 1996 por un valor de 200.000 dólares.

Según la información incorporada al expediente, el exjugador vendió la propiedad el año pasado por el mismo monto a dos jubiladas. Posteriormente, esas compradoras transfirieron el departamento a Adorni por 230.000 dólares, en una operación que incluyó un pago inicial de 30.000 dólares y el saldo financiado mediante un crédito hipotecario otorgado por las propias vendedoras.

La fiscalía busca esclarecer la trazabilidad registral de la propiedad, así como las condiciones en que se realizaron las sucesivas transacciones. En particular, se intenta determinar si el esquema de compra y financiamiento guarda coherencia con los valores de mercado y las prácticas habituales del sector inmobiliario.

Otro de los ejes de la investigación apunta al origen de los fondos utilizados por Adorni y a si la operación resulta consistente con su patrimonio declarado. En ese contexto, el testimonio de Morales es considerado relevante para reconstruir la secuencia de titularidad del inmueble.