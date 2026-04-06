Nuevos datos que complican a Manuel Adorni: otra hipoteca y más dudas sobre su patrimonio

El patrimonio del jefe de Gabinete , Manuel Adorni , vuelve a quedar bajo observación tras la difusión de nuevos datos sobre operaciones inmobiliarias y créditos personales. La situación empeora para el ministro coordinador.

De acuerdo con información publicada por La Nación, el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, constituyeron en noviembre de 2024 una hipoteca por 100.000 dólares sobre un departamento ubicado en la calle Asamblea al 1100, en la Ciudad de Buenos Aires.

El préstamo no provino de una entidad bancaria sino de dos personas físicas, una modalidad que también se repite en otras operaciones vinculadas al funcionario.

Según los registros, las acreedoras fueron Graciela Isabel Molina de Cancio —quien habría aportado la mayor parte del dinero— y Victoria María José Cancio.

La operación se formalizó el mismo día en que la familia adquirió una propiedad en el country Indio Cuá, lo que sugiere una articulación financiera entre ambas transacciones.

Un inmueble con dos hipotecas

El departamento utilizado como garantía ya contaba con un antecedente hipotecario.

En 2014, cuando fue adquirido por el matrimonio, se había constituido una primera hipoteca por 75.000 dólares a favor de la vendedora del inmueble.

Diez años después, se sumó una segunda carga por 100.000 dólares, lo que incrementó el nivel de endeudamiento asociado a esa propiedad.

Lo declarado ante la Oficina Anticorrupción

En su declaración jurada, Adorni ya había consignado deudas con las acreedoras, aunque sin detallar el origen de los fondos ni las condiciones completas del préstamo.

Los montos informados representan aproximadamente la mitad del valor total del crédito garantizado, lo que abre interrogantes sobre la estructura del financiamiento.

Otras operaciones que alimentan la controversia

El caso no es aislado. La semana pasada, La Nación también reveló la compra de un departamento en Caballito financiado en gran parte por las propias vendedoras, quienes habrían aportado cerca del 90% del valor de la operación mediante un préstamo.

Esa propiedad se suma a la casa adquirida en Indio Cuá y a la compra de una camioneta Jeep Compass, incorporaciones que ampliaron el patrimonio del funcionario desde su llegada al Gobierno.

La causa judicial y los próximos pasos

La situación es investigada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese marco, fue citada a declarar como testigo la escribana que intervino en varias de las operaciones, Adriana Mónica Nechevenko.

Además, la fiscalía solicitó documentación completa sobre las transacciones, con el objetivo de reconstruir el circuito financiero y las condiciones de los créditos otorgados.

Respaldo político en medio de la polémica

La difusión de estos datos se produce en paralelo a un respaldo explícito del presidente Javier Milei, quien ratificó el apoyo a Adorni en una reunión de Gabinete y reforzó su rol dentro del Ejecutivo.

Sin embargo, el avance de la investigación judicial y la aparición de nuevas operaciones mantienen el foco sobre el crecimiento patrimonial del funcionario.