Luis Caputo negó irregularidades por la polémica con los créditos hipotecarios: "No hay nada ilegal y mucho menos inmoral"

El ministro de Economía, Luis Caputo , se refirió este domingo a la polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación a funcionarios nacionales , incluidos varios de su área, y aseguró que “no hay nada ilegal y mucho menos inmoral”.

El referente del gabinete defendió el acceso de miembros de su cartera a estas líneas de financiamiento. En la lista de beneficiarios aparecen integrantes del equipo económico, entre ellos Juan Pedro Inchauspe , miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina, y Felipe Núñez , asesor de Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior.

En ambos casos, los créditos alcanzan montos equivalentes a unos 350.000 dólares: para Inchauspe fueron $510 millones en diciembre pasado, mientras que Núñez accedió a $373 millones en febrero del año anterior. También figura Federico Furiase , con un préstamo de 376 millones de pesos.

Ante las críticas, Caputo fue tajante: “No hay nada de ilegal y mucho menos inmoral. No hay absolutamente nada. Encuentro patético que colegas tuyos pongan esto como si se estuviera cometiendo un delito”. En esa línea, sostuvo que tomar un crédito hipotecario siendo funcionario público “es algo absolutamente lógico y normal”, dado que cobran su sueldo en el banco y pueden acceder a sus productos financieros. “Es totalmente legal y moral, es justo que lo pueda hacer. Si lo pudieran sacar más funcionarios les diría ‘vayan y saquen’”, agregó.

Lejos de despegarse, el ministro afirmó que él mismo impulsó este tipo de decisiones dentro de su entorno. “Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, hasta el que se te ocurra, ‘vayan a tomar créditos hipotecarios’ porque me parece una oportunidad única. Le conviene al país que se desarrolle el crédito hipotecario, es un motor de reactivación fenomenal, es la mayor justicia social”, comentó.

Incluso extendió esa recomendación al público en general: “El consejo es ‘apúrense, vayan todos a sacar un crédito hipotecario porque todavía hay sobrestock porque las propiedades no han subido tanto’”, sostuvo, al advertir que los valores inmobiliarios podrían aumentar en el futuro.

El caso también generó repercusiones dentro del propio Gobierno. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió desplazar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que se conociera que había gestionado un crédito hipotecario por casi 420 millones de pesos.

Sobre ese episodio, Caputo contó: “Sandra me llamó para aclarar lo mismo. Me dijo que no tuvo que ver con esto, que tiene más gente con créditos y que obviamente no ha hecho nada porque no tiene que ver con esto”. Según trascendió, la ministra se habría enterado del caso a partir de un listado difundido públicamente y no habría existido una consulta previa del funcionario.