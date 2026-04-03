Sandra Pettovello echó a su jefe de gabinete tras acceder a un crédito hipotecario en el Banco Nación

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , decidió el despido de su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi , uno de los funcionarios que accedió a créditos hipotecarios del Banco Nación mediante presuntas condiciones preferenciales. El oriundo de Río Negro, que había sido designado en agosto de 2024, había alcanzado un préstamo de casi 400 millones de pesos, uno de los montos más altos.

La decisión fue confirmada a MDZ por fuentes de la Casa Rosada. Se trata de la primera salida en el Gobierno por esta polémica que es rechazada por la mayoría del oficialismo.

La noticia sobre estos créditos surgió en los últimos días cuando se conoció que varios referentes del Gobierno pudieron calificar a estos préstamos con montos de hasta 400 millones de pesos, mediante aprobaciones por encima de las exigencias habituales.

La información surge de registros públicos del Banco Central, procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, que identificó al menos nueve dirigentes oficialistas con deudas que en conjunto superan los 2.500 millones de pesos. Entre ellos figuran los funcionarios Felipe Núñez, Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Emiliano Mongilardi y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde.

La oposición, a través del diputado Esteban Paulón , presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique las condiciones de esos créditos, cuestionando si se otorgaron beneficios indebidos o excepciones para oficialistas. Los políticos mencionados rechazaron las acusaciones y aseguraron que se trata de créditos hipotecarios en UVAs, disponibles para cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos, sin condiciones privilegiadas.

Al respecto, el diputado Mariano Campero, nombrado en esta polémica, dijo que “no se trató de un crédito discrecional ni excepcional, sino de una línea hipotecaria en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo) abierta a cualquier ciudadano argentino que califique”, y que la información es pública y verificable.

En tanto, el diputado Alejandro Bongiovanni (LLA) firmó que tomó una deuda en “condiciones generales” y rechazó irregularidades. “Es falso que tomé una deuda hipotecaria con tasas o plazos ‘diferentes’ o ‘preferenciales’ a las generales. Fueron las condiciones de ese momento, mediados del año pasado (4,5 tasa) para TODOS los que cobran haberes en el banco. Es un crédito en UVAs atado a la inflación mensual”, explicó.

El Banco Nación, por su parte, defendió su rol como principal otorgante de créditos hipotecarios en el país, destacando que nueve de cada diez préstamos de este tipo provienen de la entidad y que el proceso es homogéneo y digitalizado. También aclaró que existen líneas específicas para empleados públicos, como “+Hogares sector público”, que financian hasta el 90% del valor del inmueble, siempre respetando el scoring crediticio.