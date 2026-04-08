PAMI subasta trece camionetas: cuándo será el remate y cómo participar

A través del sitio web de subasta del Banco Ciudad , el PAMI confirmó un nuevo remate que se realizará el mes de mayo. El organismo nacional pondrá a disposición de puja un total de 13 camionetas que fueron utilizadas por la entidad para el reparto de medicamentos o para el servicio de ambulancias.

La subasta se realizará el próximo 15 de mayo y las exhibiciones de las camionetas se realizarán desde el 4 al 8 de ese mismo mes de forma presencial en la localidad de Avellaneda en Buenos Aires.

El PAMI puso a disposición un total de 13 camionetas de distintas marcas y modelos para rematar, entre las cuales se destacan: una Fiat Ducato, dos Renault Kangoo, una Citroen Jumper y el resto son todas Renault Master.

Un detalle que aclara el sitio de subastas del Banco Ciudad es que las camionetas no están en funcionamiento y es por eso que se ponen a disposición de remate para aquellos que estén interesados.

Los precios oscilan entre los 7 y los 8 millones de pesos según se especificó. Aquellos interesados podrán consultar en el siguiente link sobre el kilometraje de las camionetas y el uso que podrían darle a estos rodados.

Cómo participar de la subasta del PAMI

Si querés participar en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:

Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).

Elegir la subasta que te interesa

Buscá en el listado la Subasta con su número de identificación y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.