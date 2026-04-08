PAMI subasta trece camionetas: cuándo será el remate y cómo participar
PAMI subasta un total de 13 camionetas de distintas automotrices y modelos que han sido usadas por el organismo nacional.
A través del sitio web de subasta del Banco Ciudad, el PAMI confirmó un nuevo remate que se realizará el mes de mayo. El organismo nacional pondrá a disposición de puja un total de 13 camionetas que fueron utilizadas por la entidad para el reparto de medicamentos o para el servicio de ambulancias.
La subasta se realizará el próximo 15 de mayo y las exhibiciones de las camionetas se realizarán desde el 4 al 8 de ese mismo mes de forma presencial en la localidad de Avellaneda en Buenos Aires.
Qué subasta el PAMI con el Banco Ciudad
El PAMI puso a disposición un total de 13 camionetas de distintas marcas y modelos para rematar, entre las cuales se destacan: una Fiat Ducato, dos Renault Kangoo, una Citroen Jumper y el resto son todas Renault Master.
Un detalle que aclara el sitio de subastas del Banco Ciudad es que las camionetas no están en funcionamiento y es por eso que se ponen a disposición de remate para aquellos que estén interesados.
Los precios oscilan entre los 7 y los 8 millones de pesos según se especificó. Aquellos interesados podrán consultar en el siguiente link sobre el kilometraje de las camionetas y el uso que podrían darle a estos rodados.
Cómo participar de la subasta del PAMI
Si querés participar en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:
- Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar
Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).
- Elegir la subasta que te interesa
Buscá en el listado la Subasta con su número de identificación y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.
- Leer las condiciones de venta
Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).
- Constituir la caución
Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.
- Esperar habilitación por email
Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.
- Ofertar online
El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.