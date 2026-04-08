Sandra Pettovello se desmarca de la crisis del PAMI en un comunicado que desnuda la interna en el Gobierno

En la antesala de la reunión que mantendrán el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Salud, Mario Lugones, para abordar el conflicto por la deuda con prestadores del PAMI, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , volvió a tomar distancia de las polémicas del Gobierno y remarcó que la obra social no depende de su cartera. El posicionamiento se produce en un contexto de creciente tensión interna y refuerza un perfil cada vez más autónomo dentro del Gobierno.

"El Ministerio de Capital Humano informa que el área de Discapacidad y el PAMI no se encuentran bajo la órbita de este organismo, sino que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. En ese sentido, toda información, gestión o consulta vinculada a dichas áreas corresponde ser canalizada a través de las autoridades competentes de Salud", aclararon desde el Ministerio.

La cartera de Pettovello también reafirmó "su compromiso con una comunicación clara y precisa, con el objetivo de evitar confusiones y garantizar el correcto acceso a la información por parte de la ciudadanía".

La funcionaria se expresó en medio de una semana atravesada por la crisis de financiamiento del PAMI, la polémica por los créditos del Banco Nación y las denuncias que apuntan al patrimonio del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Esta postura de Pettovello sobre el PAMI se enmarca en un momento de tensión entre Caputo y Lugones, quien le viene reclamando hace meses que mantenga los fondos para afrontar el funcionamiento de la obra social.

Fuentes del Ministerio de salud informaron a MDZ que el encuentro de este miércoles será crucial para "resolver si habrá financiamiento" del Palacio de Hacienda, en un panorama apremiante para el organismo ya que crecen los reclamos de los prestadores por falta de pago por lo que los servicios corren peligro en todo el país.

En tanto, se prevé otro encuentro entre los funcionarios de Salud y los responsables de las principales cámaras del sistema de salud, que registran entre 3 a 4 meses de deudas de parte de la obra social estatal, lo cual obliga a la creación de copagos, magros reintegros o discontinuar la prestación para los afiliados. Se estima una deuda de 500 mil millones de pesos.

El asesor Santiago Caputo se reunió el lunes con Lugones, quien es uno de sus principales funcionarios afines dentro de su estructura en Casa Rosada. Tras ese encuentro, se conoció que el PAMI designó a María Florencia Zicavo como nueva síndico general, en un contexto atravesado por auditorías internas y denuncias por presuntas irregularidades en distintas áreas.

Desde esta nueva función, Zicavo tendrá un rol central en el control de los procesos internos y en la fiscalización del uso de recursos en un organismo que administra fondos públicos destinados a millones de afiliados en todo el país.

En el comienzo de esta semana se puso en duda la continuidad de Lugones en algunos medios periodísticos a partir de la crisis del PAMI. Sin embargo, la cuenta de X de la “Oficina de Respuesta Oficial” afirmó: “El Ministro de Salud, Mario Lugones, no se va". "El Dr. Lugones encontró el Ministerio de Salud y el PAMI destruidos por el kirchnerismo, con un sistema de salud quebrado y en emergencia sanitaria desde hace más de 20 años: desmanejo, corrupción, estructuras duplicadas, intermediaciones y un desastre heredado que le sacaba plata a la gente sin generar valor”, se añadió en un extenso posteo.

Pese a la desmentida, este medio se encontró con el ministro y le preguntó en varias oportunidades si pensaba renunciar, a lo cual Lugones no desmintió tal posibilidad. Recurrió a respuestas evasivas. Lo propio sobre la situación del PAMI. Acto seguido, se retiró sin hacer declaraciones en Balcarce 50.