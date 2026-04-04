Milei negó que Pettovello haya echado a su jefe de gabinete por los créditos hipotecarios, pero en Capital Humano lo desmienten

El presidente Javier Milei aseguró este sábado que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no echó a su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi, a causa de haber accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación con presuntas condiciones preferenciales , al igual que otros funcionarios y diputados libertarios.

El oriundo de Río Negro, que había sido designado en agosto de 2024, había logrado un préstamo superior a los 400 millones de pesos, uno de los montos más altos.

“FALSO DE FALSEDAD ABSOLUTA. La Ministra @SPettovelloOK se ha tomado la molestia de contestar a varios periodistas explicando que la remoción no guarda relación alguna con el tema. Sin embargo, los "periodistas" siguen mintiendo, aún cuando saben que es mentira. NOL$ALP”, escribió el mandatario en X. El posteo fue compartido por la funcionaria.

El jefe de Estado se refiere a una polémica que surgió en los últimos días, cuando se conoció un listado donde figuraban varios referentes del Gobierno y algunos legisladores de La Libertad Avanza y aliados. Muchos de los mencionados calificaron a estos préstamos con montos que oscilan entre los 100 a 400 millones de pesos, mediante aprobaciones supuestamente por fuera de las exigencias habituales.

La información surge de registros públicos del Banco Central, procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, que identificó al menos nueve dirigentes oficialistas con deudas que en conjunto superan los 2.500 millones de pesos. Entre ellos figuran los funcionarios Felipe Núñez, Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Emiliano Mongilardi y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde.

FALSO DE FALSEDAD ABSOLUTA. La Ministra @SPettovelloOK se ha tomado la molestia de contestar a varios periodistas explicando que la remoción no guarda relación alguna con el tema. Sin embargo, los "periodistas" siguen mintiendo, aún cuando saben que es mentira. NOL$ALP. https://t.co/Ly2u5cnL2Q

La oposición, a través del diputado Esteban Paulón, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique las condiciones de esos créditos, cuestionando si se otorgaron beneficios indebidos o excepciones para oficialistas. Los políticos mencionados rechazaron las acusaciones y aseguraron que se trata de créditos hipotecarios en UVAs, disponibles para cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos, sin condiciones privilegiadas. La mayoría de los dirigentes negó haber recibido algún privilegio y el banco se defendió en el mismo sentido, mediante un comunicado.

Qué dijeron en Capital Humano

La exproductora no dudo en echar a Leandro Massaccesi, su mano derecha en el organismo. La titular de la cartera se enteró de la noticia en los medios, a partir de difundirse el listado de los supuestos privilegiados, lo llamó y le pidió la renuncia. “No lo dudó apenas se enteró, acá hay tolerancia cero”, sentenció una colaboradora inobjetable, con acceso diario a la amiga de Milei.

“Sandra es de perfil bajo y en su ministerio no hay lugar a ninguna polémica, aún si ese crédito se otorgó correctamente”, señalaron desde su entorno, donde enfatizan que a la ministra “le resultó un tema ruidoso” que no quería asumir. En otras palabras, tomó conocimiento del tema por terceros que accedió a un crédito muy por encima del promedio de los argentinos gracias a su sueldo de funcionario y ella no toleró cualquier controversia. Su decisión obedeció al acceso a ese préstamo sin su consentimiento, independientemente a presuntas irregularidades o delitos. Esta información desmiente a Milei.

Leandro Massaccesi fue echado de Capital Humano Leandro Massaccesi fue echado de Capital Humano

La medida de Pettovello contrasta con la reticencia del Ministerio de Economía y otros sectores del Ejecutivo que niegan alguna irregularidad y no serán desplazados.

Pettovello fue una de los miembros del Gobierno que se ausentó de la última conferencia de Manuel Adorni y, al día siguiente, le pidió explicaciones al jefe de gabinete en una reunión reservada a raíz de la falta de respuestas por su nivel patrimonial. No le alcanzaron las respuestas del exvocero y teme por el daño que le pueda ocasionar al presidente.

El descargo de Massaccesi

El exfuncionario salió a defenderse en sus redes sociales y afirmó que no cometió “ningún acto ajeno a la ley”. En su cuenta de X, dijo que el préstamo solicitado junto a su pareja cumple con todos los requisitos legales vigentes para la compra de una primera vivienda y recalcó que la gestión del crédito fue “completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida".

A su vez, señaló su compromiso financiero al asegurar: “Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”. “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años en el Ministerio de Capital Humano”, agregó.